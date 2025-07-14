З 1 серпня ФОП активно штрафуватимуть: Податкова вже готується до перевірок

З 1 серпня 2025 року в Україні набувають чинності жорсткіші фінансові санкції щодо підприємців, які порушують правила застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) та не видають фіскальних чеків покупцям. Відповідну інформацію оприлюднила Державна податкова служба України.

До цього часу діяв тимчасовий режим зменшених штрафів, який запровадили для адаптації бізнесу до оновлених вимог. Такі заходи діяли з 2023 року, після того, як органи контролю отримали право повноцінно штрафувати за порушення Закону України № 265/95-ВР. Підприємці у разі невидачі чека сплачували лише 25% або 50% від суми порушення.

Цей «пільговий» період офіційно завершиться 1 серпня 2025 року.

Які штрафи чекатимуть на ФОП?

Після скасування знижок штрафи стягуватимуться в повному обсязі:

100% вартості товару або послуги — за перше порушення. 150% вартості — за кожне наступне порушення.

Наприклад, якщо підприємство продало товар на 1000 грн без видачі касового чека — воно зобов’язане буде сплатити штраф у такому ж розмірі. А за друге аналогічне порушення сума штрафу зросте до 1500 грн.

На кого поширюється нова практика?

Ці зміни стосуються всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сферах торгівлі, громадського харчування, послуг та ін. Обов’язковою вимогою для них є наявність зареєстрованого РРО або ПРРО, а також розрахунок виключно через фіскалізовані системи.

Також обов’язковими залишаються:

Проведення розрахункових операцій на повну суму товарів чи послуг. Надання споживачу розрахункового документа (електронного або паперового). Використання офіційно зареєстрованих розрахункових книг у разі збоїв в електронній системі.

Податкова служба наголошує, що контроль за видачею чеків буде ще ретельнішим. Особливу увагу приділятимуть закладам, які працюють офлайн, а також онлайн-продавцям, які часто ігнорують вимоги щодо фіскалізації розрахунків. У пріоритеті — захист прав споживачів і створення рівних конкурентних умов для всіх гравців ринку.