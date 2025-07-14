Киевстар обвалил цены на тарифы: кто получит максимальные скидки уже сейчас?

Мобильный оператор «Киевстар» дарит украинцам невероятную возможность сэкономить! В июле 2025 года абоненты могут воспользоваться специальными акциями и скидками, которые позволят существенно уменьшить расходы на связь и интернет. Узнайте, какие тарифные планы стали доступнее и кому повезет воспользоваться выгодными предложениями!

Невероятные скидки на домашний интернет и пакетные предложения

«Киевстар» делает щедрый подарок для своих клиентов, которые пользуются домашним интернетом, а также для тех, кто выбирает комплексные тарифные планы.

Домашний интернет за полцены! Тариф «Удача» теперь будет стоить всего 100 грн вместо 200 грн в течение первых шести месяцев! Это позволит сэкономить половину стоимости на длительный срок. Пакет «Дом» обойдется в 200 грн вместо 350 грн в течение трех месяцев обслуживания. Ощутимая экономия на скоростном интернете!

«Все вместе» — еще выгоднее! Тарифы линейки «Все вместе» в июле стали значительно дешевле — их стоимость составит 200 грн в течение трех месяцев пользования.



Напомним, стандартные цены этих тарифов варьируются от 250 до 500 грн. В пакеты «Все вместе» входит домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с, Киевстар ТВ, а также щедрые пакеты мобильного трафика (20 ГБ) и минут на разговоры по Украине (1200 минут), бонусы для роуминга и «Суперсилы» без дополнительных доплат.

Эксклюзив для бизнеса и удвоенные ГБ для частных лиц

Помимо выгодных предложений для домашних пользователей, «Киевстар» позаботился и о корпоративных клиентах, а также о тех, кто ищет больше гигабайт и минут в своих тарифах.

Скидки для корпоративных клиентов: Новые корпоративные абоненты «Киевстара» могут воспользоваться акцией -35% в течение шести месяцев на бизнес-линейку тарифов: Бизнес UA. Лайт — 195 грн вместо 300 грн. Бизнес UA. Оптимум — 390 грн вместо 600 грн. Бизнес UA. Максимум — 650 грн вместо 1000 грн.



Удвоенные гигабайты и минуты: В некоторых тарифных планах для частных лиц предусмотрено удвоение гигабайтов и минут на разговоры при условии своевременной оплаты пакета услуг: Пользователи «ВСЕ РАЗОМ Легкий» (за 350 грн/мес.) получат 40 ГБ трафика и 300 минут. Абоненты «ВСЕ РАЗОМ Крутой» (за 500 грн/мес.) будут использовать 100 ГБ мобильного интернета и 600 минут на разговоры.



Не упустите шанс воспользоваться этими выгодными предложениями от «Киевстар» в июле! Помните, что также абоненты «Киевстара» могут получить 150 ГБ бесплатного мобильного трафика, подключив услугу «SIM для роутера» в тарифе «ВСЕ РАЗОМ Крутой», что пригодится в условиях отсутствия фиксированного соединения.