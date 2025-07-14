Київстар обвалив ціни на тарифи: хто отримає максимальні знижки вже зараз?

Мобільний оператор “Київстар” дарує українцям неймовірну можливість заощадити! У липні 2025 року абоненти можуть скористатися спеціальними акціями та знижками, які дозволять суттєво зменшити витрати на зв’язок та інтернет. Дізнайтеся, які тарифні плани стали доступнішими та кому пощастить скористатися вигідними пропозиціями!

Неймовірні знижки на домашній інтернет та пакетні пропозиції

“Київстар” робить щедрий подарунок для своїх клієнтів, які користуються домашнім інтернетом, а також для тих, хто обирає комплексні тарифні плани.

Домашній інтернет за півціни! Тариф “Удача” тепер коштуватиме лише 100 грн замість 200 грн протягом перших шести місяців! Це дозволить заощадити половину вартості на тривалий термін. Пакет “Дім” обійдеться у 200 грн замість 350 грн протягом трьох місяців обслуговування. Відчутна економія на швидкісному інтернеті!

“Все разом” — ще вигідніше! Тарифи лінійки “Все разом” у липні стали значно дешевшими — їхня вартість становитиме 200 грн упродовж трьох місяців користування.



Нагадаємо, стандартні ціни цих тарифів варіюються від 250 до 500 грн. До пакетів “Все разом” входить домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с, Київстар ТБ, а також щедрі пакети мобільного трафіку (20 ГБ) та хвилин на розмови по Україні (1200 хвилин), бонуси для роумінгу та “Суперсили” без додаткових доплат.

Ексклюзив для бізнесу та подвоєні ГБ для приватних осіб

Окрім вигідних пропозицій для домашніх користувачів, “Київстар” подбав і про корпоративних клієнтів, а також про тих, хто шукає більше гігабайтів та хвилин у своїх тарифах.

Знижки для корпоративних клієнтів: Нові корпоративні абоненти “Київстару” можуть скористатися акцією -35% упродовж шести місяців на бізнес-лінійку тарифів: Бізнес UA. Лайт — 195 грн замість 300 грн. Бізнес UA. Оптимум — 390 грн замість 600 грн. Бізнес UA. Максимум — 650 грн замість 1000 грн.

Подвоєні гігабайти та хвилини: В деяких тарифних планах для приватних осіб передбачили подвоєння гігабайтів та хвилин на розмови за умови вчасної оплати пакета послуг: Користувачі “ВСЕ РАЗОМ Легкий” (за 350 грн/міс.) отримають 40 ГБ трафіку та 300 хвилин. Абоненти “ВСЕ РАЗОМ Крутий” (за 500 грн/міс.) будуть використовувати 100 ГБ мобільного інтернету та 600 хвилин на розмови.



Не пропустіть шанс скористатися цими вигідними пропозиціями від “Київстар” у липні! Пам’ятайте, що також абоненти “Київстару” можуть отримати 150 ГБ безкоштовного мобільного трафіку, підключивши послугу “SIM для роутера” в тарифі “ВСЕ РАЗОМ Крутий”, що стане в пригоді в умовах відсутності фіксованого з’єднання.