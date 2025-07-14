Украинцы массово меняют операторов: кто стал фаворитом, а от кого убегают?

Украинский рынок мобильной связи переживает настоящее перераспределение! В июне 2025 года тысячи абонентов воспользовались услугой Mobile Number Portability (MNP), то есть возможностью сохранить свой номер при смене оператора. Больше всего абонентов перешло к lifecell, тогда как «Киевстар» лидирует по количеству тех, кто его покинул.

Миграция номеров: статистика июня 2025 года

Данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), четко показывают динамику изменений на рынке.

В июне было осуществлено 20 452 переноса мобильных номеров.

От кого уходили абоненты:

«Киевстар» покинули 8350 абонентов.

Vodafone потерял 7611 абонентов.

lifecell покинули 4352 абонента.

«Интертелеком» потерял 112 абонентов.

«ТриМоб» покинули 27 абонентов.

К кому уходили абоненты:

Больше всего абонентов перешли на lifecell – 11 856 случаев.

На Vodafone перенесли 4225 номеров.

На «Киевстар» перешел 4331 абонент.

На «Интертелеком» – 14 номеров.

На «ТриМоб» – 26 номеров.

Новые предложения на рынке и расширение возможностей

Операторы активно реагируют на изменения, предлагая новые тарифы и услуги, чтобы привлечь и удержать клиентов.

Со 2 июля Vodafone запустил обновленную линейку тарифов FLEXX GO и FLEXX TOP, которые учитывают актуальные сценарии использования связи как в Украине, так и за рубежом.

FLEXX GO: Стоимость 320 грн/4 недели. Включает безлимитные звонки в сети, безлимит на мобильные приложения, 500 мин для звонков по Украине и 25 ГБ мобильного интернета.

FLEXX TOP: Стоит 500 грн. Предлагает безлимитные звонки в сети, безлимит на мобильные приложения, 800 мин для звонков по Украине и 50 ГБ мобильного интернета.

Также «Киевстар» начал продавать в своих магазинах номера с новым кодом сети – 077. Ранее такие номера были доступны только с услугой «Красивый номер», теперь их могут приобрести бизнес-клиенты оператора.

Эти данные свидетельствуют об активной конкуренции на рынке мобильной связи, где абоненты имеют все больше возможностей для выбора оптимального оператора в соответствии со своими потребностями.