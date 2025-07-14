Українці масово міняють операторів: хто став фаворитом, а від кого тікають?

Український ринок мобільного зв’язку переживає справжній перерозподіл! У червні 2025 року тисячі абонентів скористалися послугою Mobile Number Portability (MNP), тобто можливістю зберегти свій номер при зміні оператора. Найбільше абонентів перейшло до lifecell, тоді як “Київстар” лідирує за кількістю тих, хто його покинув.

Міграція номерів: статистика червня 2025 року

Дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), чітко показують динаміку змін на ринку.

У червні було здійснено 20 452 перенесення мобільних номерів.

Від кого йшли абоненти:

“Київстар” покинули 8350 абонентів.

Vodafone втратив 7611 абонентів.

lifecell залишили 4352 абоненти.

“Інтертелеком” втратив 112 абонентів.

“ТриМоб” покинули 27 абонентів.

До кого йшли абоненти:

Найбільше абонентів перейшли на lifecell – 11 856 випадків.

На Vodafone перенесли 4225 номерів.

На “Київстар” перейшов 4331 абонент.

На “Інтертелеком” – 14 номерів.

На “ТриМоб” – 26 номерів.

Нові пропозиції на ринку та розширення можливостей

Оператори активно реагують на зміни, пропонуючи нові тарифи та послуги, щоб привабити та утримати клієнтів.

З 2 липня Vodafone запустив оновлену лінійку тарифів FLEXX GO та FLEXX TOP, які враховують актуальні сценарії використання зв’язку як в Україні, так і за кордоном.

FLEXX GO: Вартість 320 грн/4 тижні. Включає безлімітні дзвінки в мережі, безліміт на мобільні застосунки, 500 хв для дзвінків по Україні та 25 ГБ мобільного інтернету.

FLEXX TOP: Коштує 500 грн. Пропонує безлімітні дзвінки в мережі, безліміт на мобільні застосунки, 800 хв для дзвінків по Україні та 50 ГБ мобільного інтернету.

Також “Київстар” почав продавати у своїх магазинах номери з новим кодом мережі – 077. Раніше такі номери були доступні лише з послугою “Красивий номер”, тепер їх можуть придбати бізнес-клієнти оператора.

Ці дані свідчать про активну конкуренцію на ринку мобільного зв’язку, де абоненти мають дедалі більше можливостей для вибору оптимального оператора відповідно до своїх потреб.