Пришло время проверять газовый счетчик: нужно ли за это платить

Регулярная проверка газового счетчика в Украине – обязательная процедура для всех потребителей. Ее осуществляют, чтобы убедиться – прибор работает корректно и правильно начисляет объем используемого потребителем газа. Однако многие украинцы не знают некоторых важных деталей о проверке счетчика. В частности, как часто это нужно делать, кто ответственен за эту процедуру, и главное – нужно ли за нее платить.

Как часто нужно проверять газовый счетчик?

Частота проверки счетчика зависит от того, к какому типу он принадлежит. Для различных счетчиков регулярность проверки может быть такой:

раз в 2 года;

раз в 8 лет.

Проверку счетчика обязан производить оператор газораспределительных сетей. О дате такой проверки он должен уведомить потребителя заранее. Однако есть и другой способ узнать, когда ждать газовиков. Обычно дату последующей проверки оператор ГРМ фиксирует в паспорте счетчика.

В «Газсетях» также отмечают, если проверка счетчика не проводилась или была проведена значительно позже указанного срока – винить в этом потребителя неправомерно.Ведь контроль за сроками проверки счетчика и процедурой такой проверки лежит на операторе ГРМ.

Кто платит за проверку счетчика?

Поскольку полную ответственность за проверку счетчика несет оператор ГРМ, то и оплата такой проверки – также его обязанность. Кроме того оператор газсетей берет на себя:

демонтаж счетчика;

транспортировка;

монтаж счетчика;

техническое обслуживание;

ремонт счетчика (если он связан с проверкой).

Но есть один нюанс, который может заставить владельца счетчика самостоятельно оплатить как проверку устройства, так и его демонтаж или ремонт. Так может случиться, если газовиками будет официально установлен факт постороннего вмешательства в работу газового счетчика. Тогда все расходы, которые традиционно берет на себя оператор ГРМ, в полном объеме лягут на кошелек потребителя.