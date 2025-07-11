Прийшов час перевіряти газовий лічильник: чи потрібно за це платити

Регулярна перевірка газового лічильника в Україні є обов’язковою процедурою для всіх споживачів. Її здійснюють, щоб переконатися – прилад працює коректно і правильно нараховує обсяг використовуваного споживачем газу. Однак чимало українців не знають деяких важливих деталей про перевірку лічильника. Зокрема, як часто це потрібно робити, хто відповідальний за цю процедуру, і головне – чи потрібно за неї платити.

Як часто необхідно перевіряти газовий лічильник?

Частота перевірки лічильника залежить від того, до якого типу він належить. Для різних лічильників регулярність перевірки може бути такою:

раз на 2 роки;

раз на 8 років.

Перевірку лічильника зобов’язаний проводити оператор газорозподільчих мереж. Про дату такої перевірки він повинен повідомити споживача заздалегідь. Однак є й інший спосіб дізнатися, коли чекати на газовиків. Зазвичай дату наступної перевірки оператор ГРМ фіксує у паспорті лічильника.

У «Газмережах» також зазначають, якщо перевірка лічильника не проводилась або була проведена значно пізніше зазначеного терміну – звинувачувати у цьому споживача неправомірно. Адже контроль за термінами перевірки лічильника та самою процедурою такої перевірки лежить на операторі ГРМ.

Хто платить за перевірку лічильника?

Оскільки повну відповідальність за перевірку лічильника несе оператор ГРМ, то і оплата такої перевірки – також його обов’язок. Крім того оператор газмереж бере на себе:

демонтаж лічильника;

транспортування;

монтаж лічильника;

технічне обслуговування;

ремонт лічильника (якщо він пов’язаний з перевіркою).

Але є один нюанс, який може змусити власника лічильника самостійно оплатити як перевірку пристрою, так і демонтаж чи можливий ремонт. Так може трапитись в разі встановлення газовиками факту стороннього втручання у роботу газового лічильника. Тоді всі витрати, які традиційно бере на себе оператор ГРМ, в повному обсязі ляжуть на гаманець споживача.