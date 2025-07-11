Финансовый мониторинг в Украине вышел на новый уровень: жесткие проверки коснутся всех

Недавно в Украине начали действовать новые правила финансового мониторинга, в частности, контроля за денежными переводами. Нововведение инициировал Кабмин, задекларировав их постановлением №610 от 5 июня 2024 года. Согласно этому постановлению Государственная налоговая служба Украины теперь будет иметь более широкие полномочия по анализу банковских транзакций украинцев. В частности, в фокусе налоговиков окажутся не только карточки граждан, но даже их электронные кошельки.

Какими будут пределы контроля ГНС?

Новое постановление Кабинета Министров вносит существенные изменения в Порядок получения ГНС данных о банковских счетах физических и юридических лиц. В частности:

открытие банковского счета;

закрытие счета;

изменение его реквизитов.

Кроме того, налоговая теперь будет отслеживать транзакции, связанные с электронными кошельками граждан и их платежными карточками, на которые регулярно поступают средства.

Как налоговая может получить данные о картах и ​​электронных кошельках?

Такую информацию ГНС может получить по запросу, но только в двух случаях:

в пределах уголовного производства;

во время налоговой проверки.

Также в новой редакции постановления указано, что банки должны предоставлять ГНС гораздо больше информации и разнообразных деталей по транзакциям граждан.

Что еще изменило новое постановление о контроле счетов?

В своем новом постановлении Кабмин также ввел следующие изменения:

электронные кошельки приравняли к обычным счетам, что позволяет налоговой контролировать операции в различных платежных системах – Apple Pay, Google Pay, PayPal и т.п.;

уточнено понятие «изменение счета», под которым теперь понимают еще и изменение его статуса с личного на бизнес счет или наоборот, подлежащее немедленному информированию ГНС.

Всю эту информацию банки обязаны в соответствующей форме передавать по каналам НБУ. В случае фиксации подозрительных транзакций налоговая служба может инициировать проверку или даже временно заблокировать счет гражданина. Кроме того, полученную информацию налоговая теперь сможет обмениваться с финансовой и таможенной службами.

В Кабмине объяснили, что целью изменения правил финмониторинга является, прежде всего, борьба с теневым бизнесом. Однако с такими жесткими правилами под прицел налоговой могут попасть также фрилансеры и волонтеры, периодически получающие донаты на свои счета. Так что в процессе вывода из тени нечистых на руку предпринимателей могут пострадать и обычные граждане.