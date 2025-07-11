Фінансовий моніторинг в Україні вийшов на новий рівень: жорсткі перевірки торкнуться усіх

Нещодавно в Україні почали діяти нові правила фінансового моніторингу, зокрема контролю за грошовими переказами. Нововведення ініціював Кабмін, задекларувавши їх постановою № 610 від 5 червня 2024 року. Згідно з цією постановою Державна податкова служба України тепер матиме значно ширші повноваження стосовно аналізу банківських транзакцій українців. Зокрема у фокусі податківців опиняться не лише картки громадян, а навіть їх електронні гаманці.

Якими будуть межі контролю ДПС?

Нова постанова Кабінету Міністрів вносить суттєві зміни до Порядку отримання ДПС даних про банківські рахунки фізичних та юридичних осіб. Зокрема:

відкриття банківського рахунку;

закриття рахунку;

зміну його реквізитів.

Крім того податкова тепер буде відслідковувати транзакції, пов’язані з електронними гаманцями громадян та їхніми платіжними картками, на які регулярно надходять кошти.

Як податкова може отримати дані про картки та електронні гаманці?

Таку інформацію ДПС може отримати за запитом, але лише в двох випадках:

в межах кримінального провадження;

під-час податкової перевірки.

Також у новій редакції постанови вказано, що банки повинні надавати ДПС значно більше інформації та різноманітних деталей щодо транзакцій громадян.

Що ще змінила нова постанова про контроль рахунків?

У своїй новій постанові Кабмін також запровадив наступні зміни:

електронні гаманці прирівняли до звичайних рахунків, що дає змогу податковій контролювати операції у різноманітних платіжних системах – Apple Pay, Google Pay, PayPal тощо;

уточнено поняття «зміна рахунку», під яким тепер розуміють ще й зміну його статусу з особистого на бізнес рахунок чи навпаки, що підлягає негайному інформуванню ДПС.

Усю цю інформацію банки зобов’язані у відповідній формі передавати через канали НБУ. У випадку фіксації підозрілих транзакції податкова служба може ініціювати перевірку чи навіть тимчасово заблокувати рахунок громадянина. Крім того отриманою інформацію податкова тепер зможе обмінюватися з фінансовою та митною службами.

У Кабміні пояснили, що метою зміни правил фінмоніторингу є насамперед боротьба із тіньовим бізнесом. Однак з такими жорсткими правилами під приціл податкової можуть потрапити також фрілансери та волонтери, що періодично отримують донати на свої рахунки. Тож в процесі виведення з тіні нечистих на руку підприємців, можуть постраждати і звичайні громадяни.