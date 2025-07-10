Пральна машинка пробиває діру у вашому бюджеті: скільки води вона використовує

Якщо ви не розумієте, звідки беруться величезні платіжки за воду, придивіться до своєї пральної машинки. Лише за одне прання вона використовує до 60 л води. А якщо ви перете щодня або через день, діри у бюджеті не уникнути. Експерти розповіли, від чого залежить витратність пральної машинки та дали кілька порад, як її зменшити.

Скільки води потрібно пральній машинці?

Витрата води вашою пральною машинкою залежить перш за все від її класу та розміру барабана. Також важливим фактором, що впливає на споживання води є обрана програма прання, зокрема її тривалість. Адже зрозуміло, що перучи протягом 90 хв пралка використає значно більше води ніж на 20-хвилинному режимі.

Згідно із даними спеціалістів, витрата води пральною машинкою, що розрахована 5 кг білизни, коливається в межах 45 л та 60 л. Цей об’єм води включає в себе як витрати на прання, так і на полоскання білизни.

Як зменшити апетити вашої пралки?

Щоб пральна машинка споживала менше води не потрібно вдаватися до якихось особливих лайфхаків. Просто відмовтеся від звички вмикати додаткове полоскання. Адже більшість програм розраховані таким чином, що після їх завершення білизна просто не потребує жодних додаткових операцій. Тим часом ще одне полоскання може збільшити витрату води приблизно на чверть, а подекуди й більше.

Ще один спосіб заощадити не лише воду, а навіть електроенергію – обирати більш економні програми прання. Наприклад, можна скористатися такими програмами:

еко;

стандартне прання;

швидке прання;

без підігріву води;

половина завантаження.

Ці програми зазвичай мають невелику тривалість (деякі навіть до 20 хвилин) та перуть на низьких температурах. За рахунок цих параметрів пральна машинка використовує менше води та електроенергії. Тим самим береже ваш гаманець від зайвих витрат на комуналку.