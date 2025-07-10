В Дия запустили долгожданный сервис: какие услуги он предлагает и кто сможет воспользоваться
Новый сервис имеет целью упростить процесс получения административных услуг одной из самых уважаемых категорий граждан.
В Дия заработал новый сервис для ветеранов и их семей «Ветеран PRO». С его помощью все пользователи государственного приложения, имеющие статус участника боевых действий (УБД) и члены их семей, смогут намного быстрее и проще получить ряд ключевых услуг.
О запуске долгожданного сервиса 7 июля сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. По его словам, проект был реализован при участии Министерства по делам ветеранов, а также при поддержке финансируемой Швецией Программы развития ООН в рамках «Проекта поддержки Дия».
Как получить доступ к «Ветеран PRO»?
Чтобы воспользоваться услугами нового сервиса для ветеранов и их семей, достаточно выполнить следующие шаги:
- Обновите приложение «Дия» до последней версии и авторизуйтесь в нем.
- Выберите раздел «Услуги» и нажмите на «Ветеран PRO».
- Откроется список услуг, среди которых сможете выбрать необходимую.
Напомним, все эти услуги будут доступны только участникам боевых действий и членам их семей. Благодаря новому сервису они смогут получить ключевые для себя услуги за несколько кликов на смартфоне, минуя изнурительные бюрократические процедуры и огромные очереди в государственных учреждениях.
Какие услуги предлагает ветеранам новый сервис?
По состоянию на сегодняшний день в сервисе «Ветеран PRO» уже доступны следующие услуги:
- єВідновлення (государственная программа восстановления поврежденного жилья);
- єОселя (госпрограмма доступного жилья);
- Ветеранский спорт;
- Установление статуса лица с инвалидностью в результате войны;
- Поиск специалиста по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц;
- Представление заявления о субсидии.
В Минцифри отметили, что это только стартовый набор и «все еще впереди». В скором времени ветераны смогут получить в приложении гораздо больше необходимых им услуг. Однако о том, какие именно новинки появятся в «Ветеран PRO», разработчики пока не готовы сообщить.