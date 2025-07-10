В Дия запустили долгожданный сервис: какие услуги он предлагает и кто сможет воспользоваться

В Дия заработал новый сервис для ветеранов и их семей «Ветеран PRO». С его помощью все пользователи государственного приложения, имеющие статус участника боевых действий (УБД) и члены их семей, смогут намного быстрее и проще получить ряд ключевых услуг.

О запуске долгожданного сервиса 7 июля сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. По его словам, проект был реализован при участии Министерства по делам ветеранов, а также при поддержке финансируемой Швецией Программы развития ООН в рамках «Проекта поддержки Дия».

Как получить доступ к «Ветеран PRO»?

Чтобы воспользоваться услугами нового сервиса для ветеранов и их семей, достаточно выполнить следующие шаги:

Обновите приложение «Дия» до последней версии и авторизуйтесь в нем. Выберите раздел «Услуги» и нажмите на «Ветеран PRO». Откроется список услуг, среди которых сможете выбрать необходимую.

Напомним, все эти услуги будут доступны только участникам боевых действий и членам их семей. Благодаря новому сервису они смогут получить ключевые для себя услуги за несколько кликов на смартфоне, минуя изнурительные бюрократические процедуры и огромные очереди в государственных учреждениях.

Какие услуги предлагает ветеранам новый сервис?

По состоянию на сегодняшний день в сервисе «Ветеран PRO» уже доступны следующие услуги:

єВідновлення (государственная программа восстановления поврежденного жилья);

єОселя (госпрограмма доступного жилья);

Ветеранский спорт;

Установление статуса лица с инвалидностью в результате войны;

Поиск специалиста по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц;

Представление заявления о субсидии.

В Минцифри отметили, что это только стартовый набор и «все еще впереди». В скором времени ветераны смогут получить в приложении гораздо больше необходимых им услуг. Однако о том, какие именно новинки появятся в «Ветеран PRO», ​​разработчики пока не готовы сообщить.