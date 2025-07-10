У Дія запустили довгоочікуваний сервіс: які послуги він пропонує та хто зможе скористатись

У Дія запрацював новий сервіс для ветеранів та їх родин «Ветеран PRO». З його допомогою всі користувачі державного застосунку, що мають статус учасника бойових дій (УБД) та члени їх родин зможуть набагато швидше та простіше отримати низку ключових послуг.

Про запуск довгоочікуваного сервісу 7 липня повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. За його словами, проект було реалізовано за участі Міністерства у справах ветеранів, а також за підтримки фінансованої Швецією Програми розвитку ООН в межах «Проєкту підтримки Дії».

Як отримати доступ до «Ветеран PRO»?

Щоб скористатися послугами нового сервісу для ветеранів та їх сімей, достатньо виконати наступні кроки:

Оновіть застосунок «Дія» до останньої версії та авторизуйтеся в ньому. Перейдіть до розділу «Послуги» та клікніть на «Ветеран PRO». Відкриється список послуг, серед яких ви зможете обрати необхідну.

Нагадаємо, усі ці послуги будуть доступні лише учасникам бойових дій та членам їх родин. Завдяки новому сервісу вони зможуть отримати ключові для себе послуги лише за кілька кліків на смартфоні, оминаючи виснажливі бюрократичні процедури та величезні черги у державних установах.

Які послуги пропонує ветеранам новий сервіс?

Станом на сьогодні у сервісі «Ветеран PRO» вже доступні такі послуги:

єВідновлення (державна програма відновлення пошкодженого житла);

єОселя (держпрограма доступного житла);

Ветеранський спорт;

Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

Пошук спеціаліста із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб;

Подання заяви про субсидію.

У Мінцифрі зауважили, що це лише стартовий набір і «все ще попереду». Незабаром ветерани зможуть отримати в застосунку набагато більше необхідних їм послуг. Однак про те, які саме новинки незабаром з’являться у «Ветеран PRO» розробники поки що не повідомляють.