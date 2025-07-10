Стиральная машинка пробивает дыру в вашем бюджете: сколько воды она использует

Если вы не понимаете, откуда берутся огромные платежки за воду, присмотритесь к своей стиральной машинке. Только за одну стирку она использует до 60 л воды. А если вы стираете ежедневно или через день, дыры в бюджете не избежать. Эксперты рассказали, от чего зависит расходность стиральной машинки и дали несколько советов, как ее снизить.

Сколько воды нужно стиральной машинке?

Расход воды вашей стиральной машинкой зависит, прежде всего, от ее класса и размера барабана. Также важным фактором, влияющим на потребление воды, является выбранная программа стирки, в частности ее продолжительность. Ведь понятно, что стирая в течение 90 мин стиралка использует гораздо больше воды чем на 20-минутном режиме.

Согласно данным специалистов, расход воды стиральной машинкой, рассчитанной на 5 кг белья, колеблется в пределах 45 л и 60 л. Этот объем воды включает в себя как расход на стирку, так и на полоскание белья.

Как снизить аппетиты вашей стиралки?

Чтобы стиральная машинка потребляла меньше воды, не нужно прибегать к каким-то особым лайфхакам. Просто откажитесь от привычки включать дополнительное полоскание. Ведь большинство программ рассчитаны таким образом, что после их завершения белье просто не требует никаких дополнительных операций. Между тем еще одно полоскание может увеличить расход воды примерно на четверть, а иногда и больше.

Еще один способ сэкономить не только воду, а даже электроэнергию – выбирать более экономные программы стирки. Например, можно воспользоваться следующими приложениями:

эко;

стандартная стирка;

быстрая стирка;

без подогрева воды;

половина загрузки.

Эти программы обычно имеют небольшую продолжительность (некоторые до 20 минут) и стирают на низких температурах. За счет этих характеристик стиральная машина употребляет меньше воды и электроэнергии. Тем самым бережет ваш кошелек от лишних трат на коммуналку.