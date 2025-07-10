Продати долари – купити євро: чи варто переводити свої заощадження в іншу валюту

Значне зростання курсу євро протягом останнього місяця змусило українців замислитися, чи в тій валюті вони зберігають свої заощадження. На тлі здорожчання євро більш ніж на 2 грн з початку літа чимало громадян вже почали обмінювати свої долари з-під матрацу на євро. Однак експерти цього робити не радять, наводячи цілу низку аргументів на підтримку своєї позиції.

Чому не варто міняти долари на євро?

Попри те, що з початку червня євро невпинно зростає, у банківському секторі вважають нераціональним скуповувати валюту ЄС. Особливо експерти проти так званої заміни доларових заощаджень на єврові. Адже наразі немає фундаментальних причин, що могли б спричинити суттєві коливання курсів валют. А тому здорожчання євро – це, скоріш за все, явище тимчасове.

На нестійкості тенденції до зростання євровалюти наголошує зокрема голова правління Глобус банку, віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов. За його прогнозом у липні євро коливатиметься в межах 46,5-50 грн. Тобто істотно зростати європейська валюта більше не буде, а тому вкладати в неї кошти просто невигідно.

Що буде з євро та доларом до кінця літа?

Сергій Мамедов зауважив, що курс євро зазвичай визначається глобальними факторами, що впливають на світовий валютний ринок. Тоді як вартість долара в Україні більше залежить від дій Національного банку. А от співвідношення курсів долара та євро вважається свого роду барометром міжнародної напруги.

Таким чином в разі подальшого загострення конфліктів між низкою впливових країн – євро до долара укріпиться на позначці 1,2. Та якщо ЄС і США вдасться досягнути торгівельних компромісів, європейська валюта впаде до 1,05-1,1 доларів за євро. Це ще один аргумент на користь відмови від ідеї змінювати валюту своїх заощаджень.