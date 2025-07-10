Продать доллары – купить евро: стоит ли переводить свои сбережения в другую валюту

Значительный рост курса евро в течение последнего месяца заставил украинцев задуматься, сохраняют ли в той валюте свои сбережения. На фоне удорожания евро более чем на 2 грн с начала лета многие граждане уже начали обменивать свои доллары из-под матраса на евро. Однако эксперты этого делать не советуют, приводя целый ряд аргументов в поддержку своей позиции.

Почему не стоит менять доллары на евро?

Несмотря на то, что с начала июня евро постоянно растет, в банковском секторе считают нерациональным скупать валюту ЕС. Особенно эксперты против так называемой замены долларовых сбережений на евро. Ведь нет фундаментальных причин, которые могли бы повлечь за собой существенные колебания курсов валют. А потому удорожание евро – это, скорее всего, явление временное.

Неустойчивость тенденции к росту евровалюты отмечает в частности председатель правления Глобус банка, вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов. По его прогнозу, в июле евро будет колебаться в пределах 46,5-50 грн. То есть, существенно расти европейская валюта больше не будет, а потому вкладывать в нее средства просто невыгодно.

Что будет с евро и долларом до конца лета?

Сергей Мамедов отметил, что курс евро обычно определяется глобальными факторами, влияющими на мировой валютный рынок. В то время как стоимость доллара в Украине больше зависит от действий Национального банка. А вот соотношение курсов доллара и евро считается своего рода барометром международного напряжения.

Таким образом, в случае дальнейшего обострения конфликтов между рядом влиятельных стран – евро к доллару укрепится на отметке 1,2. Но если ЕС и США удастся достичь торговых компромиссов, европейская валюта упадет до 1,05-1,1 долларов за евро. Это еще один аргумент в пользу отказа от идеи изменять валюту своих сбережений.