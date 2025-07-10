Виноград – це не завжди задоволення: для кого цей смачний фрукт може стати отрутою

Виноград – це солодкий, соковитий на неймовірно смачний фрукт. Складно знайти людину, яка б не любила ним поласувати. Однак, крім неповторного смаку, виноград може похвалитися ще й низкою поживних речовин, зокрема вітамінів і антиоксидантів. Та нажаль не всі можуть насолодитися перевагами цього фрукту, адже є люди, яким виноград протипоказаний.

У чому користь винограду?

Вчені стверджують, що виноград – це безцінна скарбниця корисних речовин, особливо для людей, що страждають від захворювань серця, очей, кишківника та шкіри. Ба більше, вживання цього фрукту може знижувати ризик раку та гіпертонії. Зокрема:

Клітковина – сприяє травленню, допомагає впоратися з розладами шлунку, закрепами та метеоризмом;

– сприяє травленню, допомагає впоратися з розладами шлунку, закрепами та метеоризмом; Антиоксиданти – «борці» з вільними радикалами, що мають потужну омолоджувальну дію та блокують розвиток ракових клітин;

– «борці» з вільними радикалами, що мають потужну омолоджувальну дію та блокують розвиток ракових клітин; Флавоноїди – чинять позитивну дію на кровоносну систему, зміцнюють судини, знижують тиск та рівень холестерину.

Крім того виноград знижує рівень цукру, завдяки чому служить профілактичним засобом проти розвитку діабету 2-го типу та інсулінорезистентності.

Кому категорично заборонено їсти виноград?

Для більшості людей виноград – це чиста користь. Однак для декого цей неймовірно смачний фрукт може перетворитися на справжнісіньку отруту.

Ось кому не варто їсти виноград, навіть якщо дуже хочеться:

Людям з надмірною вагою або ожирінням – прості цукри, що містяться у винограді, провокують збільшення ваги;

– прості цукри, що містяться у винограді, провокують збільшення ваги; Людям з розладами шлунково-кишкового тракту – у винограді присутні фруктани, які можуть викликати загострення кишкових недугів, розлади травлення та навіть діарею;

– у винограді присутні фруктани, які можуть викликати загострення кишкових недугів, розлади травлення та навіть діарею; Алергікам — у тих, хто страждає алергією на певні речовини, присутні в цьому фрукті, виноград може викликати почервоніння шкіри, висипи і навіть анафілактичний шок;

— у тих, хто страждає алергією на певні речовини, присутні в цьому фрукті, виноград може викликати почервоніння шкіри, висипи і навіть анафілактичний шок; Маленьким дітям – малюкам винограду не можна через ризик потрапляння ягід в дихальні шляхи, що може викликати задуху.

Щоправда подекуди дітям таки можна скуштувати цього смаковитого фрукту. Але є обов’язкова умова – кожну ягідку потрібно перерізати навпіл та видалити з неї всі до однієї кісточки.