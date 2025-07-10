Виноград – це не завжди задоволення: для кого цей смачний фрукт може стати отрутою
Попри присутність у винограді низки поживних речовин, деяким людям ці соковиті зелені ягідки просто протипоказані.
Виноград – це солодкий, соковитий на неймовірно смачний фрукт. Складно знайти людину, яка б не любила ним поласувати. Однак, крім неповторного смаку, виноград може похвалитися ще й низкою поживних речовин, зокрема вітамінів і антиоксидантів. Та нажаль не всі можуть насолодитися перевагами цього фрукту, адже є люди, яким виноград протипоказаний.
У чому користь винограду?
Вчені стверджують, що виноград – це безцінна скарбниця корисних речовин, особливо для людей, що страждають від захворювань серця, очей, кишківника та шкіри. Ба більше, вживання цього фрукту може знижувати ризик раку та гіпертонії. Зокрема:
- Клітковина – сприяє травленню, допомагає впоратися з розладами шлунку, закрепами та метеоризмом;
- Антиоксиданти – «борці» з вільними радикалами, що мають потужну омолоджувальну дію та блокують розвиток ракових клітин;
- Флавоноїди – чинять позитивну дію на кровоносну систему, зміцнюють судини, знижують тиск та рівень холестерину.
Крім того виноград знижує рівень цукру, завдяки чому служить профілактичним засобом проти розвитку діабету 2-го типу та інсулінорезистентності.
Кому категорично заборонено їсти виноград?
Для більшості людей виноград – це чиста користь. Однак для декого цей неймовірно смачний фрукт може перетворитися на справжнісіньку отруту.
Ось кому не варто їсти виноград, навіть якщо дуже хочеться:
- Людям з надмірною вагою або ожирінням – прості цукри, що містяться у винограді, провокують збільшення ваги;
- Людям з розладами шлунково-кишкового тракту – у винограді присутні фруктани, які можуть викликати загострення кишкових недугів, розлади травлення та навіть діарею;
- Алергікам — у тих, хто страждає алергією на певні речовини, присутні в цьому фрукті, виноград може викликати почервоніння шкіри, висипи і навіть анафілактичний шок;
- Маленьким дітям – малюкам винограду не можна через ризик потрапляння ягід в дихальні шляхи, що може викликати задуху.
Щоправда подекуди дітям таки можна скуштувати цього смаковитого фрукту. Але є обов’язкова умова – кожну ягідку потрібно перерізати навпіл та видалити з неї всі до однієї кісточки.