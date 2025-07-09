В Украине запустили обновленный поезд на ключевой маршрут: куда он будет следовать

В Украине со дня на день отправится в свой первый рейс новый региональный поезд. Он будет курсировать между тремя крупнейшими городами западной Украины – Львовом, Тернополем и Хмельницким. В «Укрзализныце» этот поезд назвали экспериментальным, ведь он только что вышел из капремонта, после которого получил 2-й класс комфортности. Билеты на обновленный поезд уже можно приобрести в кассах «Укрзализныци».

По какому графику будет курсировать обновленный поезд?

Поезд номер 826/825 сообщением Львов-Тернополь-Хмельницкий отправится в свой первый рейс в пятницу 11 июля из Львова. В целом же этот поезд будет курсировать в течение всей недели, кроме вторника.

Также в «Укрзализныце» отметили, что этот региональный поезд является уже 5-м поездом в этом году, прошедшем капитальный ремонт. А с начала полномасштабного вторжения «Укрзализныця» уже обновила 42 поезда. Все ремонтные работы перевозчик выполнял за свой счет, без помощи сторонних инвесторов.

Какая стоимость билетов?

Билеты на обновленный поезд сообщением Львов-Тернополь-Хмельницкий уже поступили в продажу. Поскольку у поезда есть только вагоны 2-го класса, то стоимость всех билетов одинакова. Чтобы отправиться этим поездом из Львова, 11 июля нужно будет заплатить 206,18 грн.

Чем оборудован новый поезд?

По информации от «Укрзализныци», отреставрированный региональный состав оборудован пандусами и специальными инклюзивными туалетами. Кроме того, в поезде есть:

Места для пассажиров, передвигающихся на колесных креслах;

Крепления для фиксации велосипедов;

2 автомата, где можно приобрести напитки или снеки;

Индивидуальные мягкие кресла с регулировкой положения, а также розетками и разъемами USB;

Индивидуальные столики;

Крепления для мобильных телефонов и планшетов;

Обновленная система освещения;

Индикаторы занятости уборных;

Табло с маршрутом;

Багажные полки увеличенной емкости;

Стеллажи для чемоданов.

Словом, в «Укрзализныце» сделали все возможное, чтобы повысить комфорт пассажиров, особенно тех, кто нуждается в особых условиях.