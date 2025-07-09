В Україні запустили оновлений потяг на ключовий маршрут: куди він прямуватиме

В Україні з дня на день вирушить у свій перший рейс новий регіональний потяг. Він курсуватиме між трьома найбільшими містами західної України – Львовом, Тернополем та Хмельницьким. В Укрзалізниці цей потяг назвали експериментальним, адже він щойно вийшов з капремонту, після якого отримав 2-й клас комфортності. Квитки на оновлений потяг вже можна придбати у касах «Укрзалізниці».

За яким графіком курсуватиме оновлений потяг?

Потяг номер 826/825 сполученням Львів-Тернопіль-Хмельницький вирушить у свій перший рейс у п’ятницю 11 липня зі Львова. Загалом же цей потяг курсуватиме протягом всього тижня, крім вівторка.

Також в «Укрзалізниці» зазначили, що цей регіональний потяг є вже 5-м потягом у цьому році, що пройшов капітальний ремонт. А з початку повномасштабного вторгнення «Укрзалізниця» вже оновила 42 потяги. Усі ремонтні роботи перевізник виконував за власні кошти, без допомоги сторонніх інвесторів.

Яка вартість квитків?

Квитки на оновлений потяг сполученням Львів-Тернопіль-Хмельницький вже надійшли у продаж. Оскільки в потягу є лише вагони 2-го класу, то вартість всіх квитків однакова. Щоб вирушити цим потягом зі Львова 11 липня потрібно буде заплатити 206,18 грн.

Чим обладнаний новий потяг?

За інформацією від «Укрзалізниці», відреставрований регіональний потяг обладнаний пандусами та спеціальними інклюзивними вбиральнями. Окрім того в потягу є:

Місця для пасажирів, що пересуваються на колісних кріслах;

Кріплення для фіксації велосипедів;

2 автомати, де можна придбати напої чи снеки;

Індивідуальні м’які крісла з регулюванням положення, а також розетками і роз’ємами USB;

Індивідуальні столики;

Кріплення для мобільних телефонів чи планшетів;

Оновлена система освітлення;

Індикатори зайнятості вбиралень;

Табло з маршрутом;

Багажні полиці збільшеної місткості;

Стелажі для валіз.

Словом, в «Укрзалізниці» зробили все можливе щоб підвищити комфорт пасажирів, навіть таких, що потребують особливих умов.