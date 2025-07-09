Часть украинцев освободят от ключевого налога: кто не будет платит уже с 1 августа

Уже с 1 августа в Украине вступит в силу новый закон, освобождающий от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) всех поставщиков социальных услуг. Но не платить налог такой поставщик сможет только если он внесен в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. О принятии правительством соответствующего решения сообщили в Министерстве социальной политики.

Какова цель отмены НДС для поставщиков соцуслуг?

Отмена НДС для предоставлятелей социальных услуг должна снизить финансовую нагрузку на них и увеличить доступность пособий для нуждающихся. Именно эти инициаторы законодательных изменений считают своей основной целью. Но есть и другие аргументы в пользу такого решения:

Больше возможностей для развития рынка социальных услуг и привлечения новых поставщиков;

увеличение конкуренции по критерию качества услуг, а не по налоговым признакам;

увеличение конкуренции по критерию качества услуг, а не по налоговым признакам; Уменьшение бюрократии и одновременное увеличение объема поддержки нуждающимся;

Приближение украинского законодательства к европейским нормам, где уже давно действуют схожие льготы для социальной сферы.

По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, освобождение деятельности по предоставлению соцуслуг от ключевого налога будет стимулировать социальную сферу к развитию и улучшению качества услуг. Заодно такой шаг сделает соцуслуги более доступными для украинцев, которые не только нуждаются, а просто зависимы от этой помощи.

Кто в Украине является поставщиками соцуслуг?

Предоставителями социальных услуг называют юридических лиц и ФЛП, оказывающих разные виды соцпомощи и поддержки людям, которые относятся к уязвимым группам населения или просто оказались в сложной жизненной ситуации. В Украине поставщиками социальных услуг могут быть:

Государственные и коммунальные учреждения – дома-интернаты для пожилых и лиц с инвалидностью, центры социально-психологической помощи и т.д. Общественные и частные благотворительные организации – благотворительные фонды, компании, оказывающие услуги помощи на дому и т.д. ФЛП, предоставляющие услуги сиделок, реабилитологов и т.д.

Однако, чтобы избавиться от необходимости платить НДС уже с 1 августа, все эти субъекты должны быть внесены в Реестр поставщиков. Чтобы попасть в этот реестр, нужно только подать заявление через социальный портал Минсоца и составить перечень социальных услуг, которые предоставляет индивидуальный предприниматель или организация.