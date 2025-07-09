Яку кнопку в авто заборонено вмикати під час дощу: можна потрапити в аварію

Використання кондиціонера в автомобілі є звичною справою не лише влітку, але й взимку, адже він допомагає боротися із зайвою вологістю в салоні. Проте, як зазначають досвідчені фахівці, одна функція може стати причиною небезпечної ситуації на дорозі, особливо під час дощу. Йдеться про режим рециркуляції повітря.

Кондиціонер та вологість: чому “рециркуляція” небезпечна у дощ

Кондиціонер відіграє ключову роль у підтримці комфортного мікроклімату в салоні автомобіля, особливо у холодну пору року або під час опадів. Його основна мета – зниження вологості повітря, що запобігає запотіванню скла.

Корисність кондиціонера в негоду. За словами фахівця з обслуговування кондиціонерів Ігоря, в умовах сильних снігопадів, коли сніг тане на килимках, вологість у салоні автомобіля значно підвищується. У таких ситуаціях кондиціонер допомагає підтримувати комфорт, запобігаючи запотіванню вікон. Це особливо важливо під час дощу, коли запітніле скло різко погіршує видимість.

Небезпека режиму рециркуляції під час дощу. Активація режиму рециркуляції повітря під час дощу може мати вкрай неприємні наслідки. Цей режим змушує повітря циркулювати виключно всередині салону, не забираючи вологу ззовні. Якщо повітря всередині вже насичене вологою (через мокрий одяг, взуття, дихання пасажирів), це лише сприяє утворенню конденсату на склі. У результаті вікна швидше запотівають, і водій повністю втрачає видимість, що може призвести до аварійної ситуації.

Коли рециркуляція корисна: винятки з правил та загальні рекомендації

Хоча режим рециркуляції є небажаним під час дощу, він все ж може бути дуже корисним у певних умовах, захищаючи салон від зовнішніх забруднень.

Випадки, коли рециркуляція доцільна:

Захист від вихлопних газів. Якщо за вашим автомобілем їде вантажівка, вихлопні гази якої забруднюють повітря, режим рециркуляції допоможе уникнути їх потрапляння в салон, захищаючи не тільки повітряні фільтри, а й здоров’я пасажирів.

Захист від пилу та бруду. На бездоріжжі, де в повітрі багато пилу та бруду, рециркуляція також буде доречною, запобігаючи їхньому проникненню всередину автомобіля.

Не варто сліпо покладатися на всі опції кондиціонера, важливо враховувати погодні умови та особливості експлуатації автомобіля”, — підсумовує експерт. Завжди слідкуйте за станом видимості та використовуйте функції клімат-контролю з розумом.

Нагадаємо, раніше фахівці також застерігали водіїв, чому небезпечно глушити двигун автомобіля з увімкненим кондиціонером, оскільки ця, на перший погляд, невинна звичка може серйозно нашкодити вашій машині.