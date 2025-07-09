Частину українців звільнять від ключового податку: хто не платитиме вже з 1 серпня

Вже з 1 серпня в Україні набуде чинності новий закон, що звільняє від сплати податку на додану вартість (ПДВ) усіх надавачів соціальних послуг. Але не платити податок такий надавач зможе лише якщо він внесений до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Про ухвалення урядом відповідного рішення повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Яка мета скасування ПДВ для надавачів соцпослуг?

Скасування ПДВ для надавачів соціальних послуг повинно знизити фінансове навантаження на них та збільшити доступність допомоги для осіб, що її потребують. Саме це ініціатори законодавчих змін вважають своєю основною метою. Але є й інші аргументи на користь такого рішення:

Більше можливостей для розвитку ринку соціальних послуг та залучення нових надавачів;

Збільшення конкуренції за критерієм якості послуг, а не за податковими ознаками;

Зменшення бюрократії та одночасне збільшення обсягу підтримки для потребуючих;

Наближення українського законодавства до європейських норм, де вже давно діють схожі пільги для соціальної сфери.

За словами міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, звільнення діяльності з надання соцпослуг від ключового податку стимулюватиме соціальну сферу до розвитку та покращення якості послуг. Заразом такий крок зробить соцпослуги значно доступнішими для українців, які не те що потребують, а просто таки залежні від цієї допомоги.

Хто в Україні є надавачами соцпослуг?

Надавачами соціальних послуг називають юридичних осіб та ФОПів, що надають різні види соцдопомоги та підтримки людям, які належить до вразливих груп населення чи просто опинилися в складній життєвій ситуації. В Україні надавачами соціальних послуг можуть бути:

Державні і комунальні установи – будинки-інтернати для літніх людей та осіб з інвалідністю, центри соціально-психологічної допомоги тощо. Громадські та приватні благодійні організації – благодійні фонди, компанії, що надають послуги допомоги вдома тощо. ФОПи, що надають послуги доглядальниць, реабілітологів тощо.

Однак, щоб позбутися необхідності платити ПДВ вже з 1 серпня, усі ці суб’єкти повинні бути внесені до Реєстру надавачів. Щоб потрапити до цього реєстру потрібно лише подати заяву через соціальний портал Мінсоцу та скласти перелік соціальних послуг, які надає індивудуальний підприємець чи організація.