В Украине хотят ввести «сахарный налог»: какие товары вырастут в цене?

Украина может ввести налог на сладкие газированные напитки, чтобы получить поддержку международных партнеров и улучшить здоровье нации. В пакете условий к новой финансовой помощи МВФ международные организации призывают украинские власти уменьшить употребление сахара среди населения из-за дополнительных налогов.

Международный валютный фонд обещает предоставить Украине очередной транш в размере 500 млн. долларов. Однако вместе с финансовой поддержкой Украина должна выполнить ряд реформ. Одна из таких – введение акциза на сладкие напитки.

Инициатива ВОЗ: ради защиты здоровья граждан

Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам вводить “сахарный налог” как средство борьбы с хроническими заболеваниями. Чрезмерное употребление сахара связывают с повышенным риском ожирения, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых форм рака.

Еще в 2023 году в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9032-1, который предлагает установить акциз в размере 0,1 евро (около 5 грн) за литр напитка, в который добавлен сахар. Вместе с ним разработан и законопроект №9033-1, определяющий направления использования средств, в частности, на профилактику и лечение болезней, связанных с употреблением сладостей, а также на здоровое питание в школьных столовых. Однако оба документа до сих пор не вынесены на голосование в парламенте.

Новые налоги окажут хорошее влияние на экономику

МВФ поддерживает идею расширения количества налогов в Украине. По прогнозам, в 2025 году повышение налогов должно обеспечить поступление еще 147,5 млрд грн в бюджет. Акциз на сладкие напитки – только один из потенциальных источников этих доходов.

Кстати, Украина не первая страна, которая может пойти по этому пути. Налоги на сладкие напитки уже давно действуют более чем в 50 странах, в частности в Великобритании, Мексике, Франции и Венгрии. Они продемонстрировали снижение объема потребления сладкого на 10–20%, а некоторые производители даже сократили содержание сахара в своей продукции.