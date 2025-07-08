В Україні хочуть запровадити «цукровий податок»: які товари зростуть в ціні?

Україна може запровадити податок на солодкі газовані напої, аби отримати підтримку міжнародних партнерів і покращити здоров’я нації. У пакеті умов до нової фінансової допомоги МВФ міжнародні організації закликають українську владу зменшити вживання цукру серед населення через додаткові податки.

Міжнародний валютний фонд обіцяє надати Україні черговий транш у розмірі 500 млн доларів. Проте разом із фінансовою підтримкою Україна повинна виконати низку реформ. Одна з таких — запровадження акцизу на солодкі напої.

Ініціатива ВООЗ: заради захисту здоров’я громадян

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує країнам запроваджувати “цукровий податок” як засіб боротьби з хронічними захворюваннями. Надмірне вживання цукру пов’язують із підвищеним ризиком ожиріння, діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань і навіть деяких форм раку.

Ще у 2023 році у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №9032-1, який пропонує встановити акциз у розмірі 0,1 євро (близько 5 грн) за літр напою в котрий додано цукор. Разом з ним розроблено і законопроєкт №9033-1, який визначає напрямки використання коштів — зокрема, на профілактику та лікування хвороб, пов’язаних із вживанням солодощів, а також на здорове харчування у шкільних їдальнях. Однак обидва документи досі не винесені на голосування у парламенті.

Нові податки гарно вплинуть на економіку

МВФ підтримує ідею розширення кількості податків в Україні. За прогнозами, у 2025 році підвищення податків має забезпечити надходження ще 147,5 млрд грн до бюджету. Акциз на солодкі напої — лише один із потенційних джерел цих доходів.

До речі, Україна не перша країна, яка може піти цим шляхом. Податки на солодкі напої вже давно діють у понад 50 країнах, зокрема у Великій Британії, Мексиці, Франції та Угорщині. Вони продемонстрували зниження обсягів споживання солодкого на 10–20%, а деякі виробники навіть скоротили вміст цукру у своїй продукції.