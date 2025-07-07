Безкоштовне оздоровлення у санаторії: хто з українців має таку можливість?

До 2023 року пенсіонери з окремих пільгових груп мали можливість безкоштовно відпочити у санаторіях. Сьогодні такі путівки практично зникли, однак для окремої категорії все ж залишено можливість пройти курс оздоровлення коштом держави. Йдеться про осіб, які повернулися з російського полону. Мова про всі вікові категорії.

Чому пільги на санаторне лікування майже не діють?

Раніше можливість безоплатно відпочити в санаторіях мали пенсіонери, які належать до пільгових категорій, зокрема, ветерани війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю або ті, хто має державні нагороди. Проте з 2023 року фінансування подібних програм майже повністю припинено.

Адвокатка Ольга Брус пояснює: у державному бюджеті на 2023–2025 роки фактично не передбачено коштів на санаторно-курортне лікування для основної маси пільговиків. Виняток зроблено лише для однієї групи — колишніх полонених.

Хто може отримати путівку?

Право на безкоштовне санаторне лікування зберегли лише особи, які були у полоні. Серед них можуть бути й пенсіонери, якщо підтвердять свій статус відповідними документами.

Щоб скористатися правом на безоплатне оздоровлення, потрібно звернутися до місцевого органу соціального захисту або ЦНАПу. З собою слід мати:

Заяву встановленої форми (її можна отримати безпосередньо в управлінні соцзахисту або в ЦНАПі). Копію паспорта та ідентифікаційного коду. Медичну довідку від сімейного лікаря — обов’язково із зазначенням потреби в санаторному лікуванні. Документ, що підтверджує перебування в полоні.

Після подачі документів, у разі позитивного рішення, пенсіонеру буде надано безкоштовну путівку до одного з закладів, з якими укладено договір на оздоровчі послуги.

Чи можна потрапити в санаторій без пільг?

Хоча державні путівки наразі обмежені, пенсіонери мають ще один варіант — отримання реабілітаційних послуг за направленням від лікаря. Якщо медзаклад, де спостерігається пацієнт, має договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ), то можна претендувати на певні послуги з реабілітації, зокрема, після інсультів, операцій або тривалого лікування. Експерти радять звернутись до свого сімейного лікаря й уточнити цю інформацію.