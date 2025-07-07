Некоторые украинские учителя зарабатывают до 80 тыс. грн: какой предмет они преподают

В Украине сохраняется постоянный спрос на преподавателей английского. На популярных сайтах по поиску работы можно найти несколько сотен таких вакансий. Требований к специалистам немного, а платить им готовы гораздо больше, чем обычным школьным учителям. Обычно доход частного учителя или репетитора с английского языка составляет от 40 до 80 тыс. рублей. грн.

Самые популярные предложения для учителей английского

Среди предложений на кадровых порталах Украины можно выделить несколько наиболее привлекательных для знатоков английского языка.

Преподаватель в онлайн-школу английского

Одна из популярных языковых онлайн-школ находится в поисках преподавателя, которому готова платить вплоть до 80 тысяч. грн.

Требования:

профильное высшее образование;

опыт работы – по крайней мере 1 год;

готовность работать на полный рабочий день.

Учитель с продвинутым уровнем английского

Другая школа английского готова платить до 50 тыс. грн в месяц. При этом работодатели не прочь взять на работу человека с инвалидностью или студента.

Требования:

знание английского на продвинутом уровне;

опыт – от 1 года.

Учитель в сеть школ английского

Сеть заведений по изучению английского языка ищет преподавателя на зарплату 35-45 тыс. грн.

Требования:

владение языком на уровне С2;

опыт – 1 год и более;

умение на простом языке объяснить сложный материал.

Учитывая количество вакансий, хорошему учителю английского языка с высоким уровнем подготовки и хотя бы минимальным опытом работы не так уж сложно найти себе место. Не говоря уже о возможности получать одну из самых высоких в Украине зарплат.

Каким специалистам в Украине сложно найти работу?

В отличие от учителей английского, которым на поиски работы уйдет не больше недели, некоторым специалистам в Украине приходится искать работу по несколько месяцев и часто безуспешно. Как сообщили в Государственной службе занятости, наименьшей популярностью сейчас пользуются:

брикетировщики – специалисты занимающиеся изготовлением топливных брикетов из соломы, опилок, шелухи подсолнечника и др.;

– специалисты занимающиеся изготовлением топливных брикетов из соломы, опилок, шелухи подсолнечника и др.; специалисты по интервьюированию – проводят интервью для сбора первичной информации о людях;

– проводят интервью для сбора первичной информации о людях; организаторы ритуалов – работники, в обязанности которых входит организация и проведение похорон.

Носители таких довольно редких профессий порой вынуждены идти на компромиссы и переквалифицироваться, чтобы найти себе хоть какую-нибудь работу.