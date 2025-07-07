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Деякі Українські вчителі заробляють до 80 тис. грн: який предмет вони викладають

Таких спеціалістів роботодавці наперебій шукають на кадрових порталах країни, вимагаючи від них лише мінімальний досвід та бажання працювати.

Дайнеко Наталія08.07.2025
Group of teenage students studying at the lesson in the classroom

В Україні зберігається постійний попит на викладачів англійської мови. На популярних сайтах з пошуку роботи можна знайти по кілька сотень таких вакансій. Вимог до спеціалістів небагато, а платити їм готові значно більше, ніж звичайним шкільним вчителям. Зазвичай дохід приватного вчителя чи репетитора з англійської складає від 40 до 80 тис. грн.

Найпопулярніші пропозиції для вчителів англійської

Серед топ пропозицій на кадрових порталах України можна виокремити кілька найбільш привабливих для знавців англійської мови.

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Викладач в онлайн-школу англійської

Одна з популярних мовних онлайн-шкіл знаходиться в пошуках викладача, якому готова платити аж до 80 тис. грн.

Вимоги:

  • профільна вища освіта;
  • досвід роботи – принаймні 1 рік;
  • готовність працювати повний робочий день.

Вчитель із просунутим рівнем англійської

Інша школа англійської мови готова платити до 50 тис. грн в місяць. При цьому працедавці не проти взяти на роботу людину з інвалідністю чи студента.

Вимоги:

  • знання англійської на просунутому рівні;
  • досвід – від 1 року.

Вчитель у мережу шкіл англійської

Мережа закладів з вивчення англійської мови шукає викладача на зарплатню 35-45 тис. грн.

Вимоги:

  • володіння мовою на рівні С2;
  • досвід – 1 рік і більше;
  • вміння простою мовою пояснити складний матеріал.

З огляду на кількість вакансій, хорошому вчителю англійської мови з високим рівнем підготовки та хоча б мінімальним досвідом роботи не так вже й складно знайти собі місце. Не кажучи вже про можливість отримувати одну з найвищих в Україні зарплат.

Яким спеціалістам в Україні складно знайти роботу?

На відміну від вчителів англійської, яким на пошуки роботи знадобиться не більше тижня, деяким спеціалістам в Україні доводиться шукати роботу по кілька місяців і часто безуспішно. Як повідомили у Державній службі зайнятості, найменшою популярністю зараз користуються:

  • брикетувальники – спеціалісти що займаються виготовленням паливних брикетів з соломи, тирси, лушпиння соняшника та ін.;
  • фахівці з інтерв’ювання – проводять інтерв’ю для збору первинної інформації про людей;
  • організатори ритуалів – працівники, в обов’язки яких входить організація та проведення похоронів.

Носії таких доволі рідкісних професій часом змушені іти на компроміси і перекваліфіковуватися, щоб знайти собі бодай якусь роботу.

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Дайнеко Наталія08.07.2025
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