Деякі Українські вчителі заробляють до 80 тис. грн: який предмет вони викладають

В Україні зберігається постійний попит на викладачів англійської мови. На популярних сайтах з пошуку роботи можна знайти по кілька сотень таких вакансій. Вимог до спеціалістів небагато, а платити їм готові значно більше, ніж звичайним шкільним вчителям. Зазвичай дохід приватного вчителя чи репетитора з англійської складає від 40 до 80 тис. грн.

Найпопулярніші пропозиції для вчителів англійської

Серед топ пропозицій на кадрових порталах України можна виокремити кілька найбільш привабливих для знавців англійської мови.

Викладач в онлайн-школу англійської

Одна з популярних мовних онлайн-шкіл знаходиться в пошуках викладача, якому готова платити аж до 80 тис. грн.

Вимоги:

профільна вища освіта;

досвід роботи – принаймні 1 рік;

готовність працювати повний робочий день.

Вчитель із просунутим рівнем англійської

Інша школа англійської мови готова платити до 50 тис. грн в місяць. При цьому працедавці не проти взяти на роботу людину з інвалідністю чи студента.

Вимоги:

знання англійської на просунутому рівні;

досвід – від 1 року.

Вчитель у мережу шкіл англійської

Мережа закладів з вивчення англійської мови шукає викладача на зарплатню 35-45 тис. грн.

Вимоги:

володіння мовою на рівні С2;

досвід – 1 рік і більше;

вміння простою мовою пояснити складний матеріал.

З огляду на кількість вакансій, хорошому вчителю англійської мови з високим рівнем підготовки та хоча б мінімальним досвідом роботи не так вже й складно знайти собі місце. Не кажучи вже про можливість отримувати одну з найвищих в Україні зарплат.

Яким спеціалістам в Україні складно знайти роботу?

На відміну від вчителів англійської, яким на пошуки роботи знадобиться не більше тижня, деяким спеціалістам в Україні доводиться шукати роботу по кілька місяців і часто безуспішно. Як повідомили у Державній службі зайнятості, найменшою популярністю зараз користуються:

брикетувальники – спеціалісти що займаються виготовленням паливних брикетів з соломи, тирси, лушпиння соняшника та ін.;

– спеціалісти що займаються виготовленням паливних брикетів з соломи, тирси, лушпиння соняшника та ін.; фахівці з інтерв’ювання – проводять інтерв’ю для збору первинної інформації про людей;

– проводять інтерв’ю для збору первинної інформації про людей; організатори ритуалів – працівники, в обов’язки яких входить організація та проведення похоронів.

Носії таких доволі рідкісних професій часом змушені іти на компроміси і перекваліфіковуватися, щоб знайти собі бодай якусь роботу.