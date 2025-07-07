Деякі Українські вчителі заробляють до 80 тис. грн: який предмет вони викладають
Таких спеціалістів роботодавці наперебій шукають на кадрових порталах країни, вимагаючи від них лише мінімальний досвід та бажання працювати.
В Україні зберігається постійний попит на викладачів англійської мови. На популярних сайтах з пошуку роботи можна знайти по кілька сотень таких вакансій. Вимог до спеціалістів небагато, а платити їм готові значно більше, ніж звичайним шкільним вчителям. Зазвичай дохід приватного вчителя чи репетитора з англійської складає від 40 до 80 тис. грн.
Найпопулярніші пропозиції для вчителів англійської
Серед топ пропозицій на кадрових порталах України можна виокремити кілька найбільш привабливих для знавців англійської мови.
Викладач в онлайн-школу англійської
Одна з популярних мовних онлайн-шкіл знаходиться в пошуках викладача, якому готова платити аж до 80 тис. грн.
Вимоги:
- профільна вища освіта;
- досвід роботи – принаймні 1 рік;
- готовність працювати повний робочий день.
Вчитель із просунутим рівнем англійської
Інша школа англійської мови готова платити до 50 тис. грн в місяць. При цьому працедавці не проти взяти на роботу людину з інвалідністю чи студента.
Вимоги:
- знання англійської на просунутому рівні;
- досвід – від 1 року.
Вчитель у мережу шкіл англійської
Мережа закладів з вивчення англійської мови шукає викладача на зарплатню 35-45 тис. грн.
Вимоги:
- володіння мовою на рівні С2;
- досвід – 1 рік і більше;
- вміння простою мовою пояснити складний матеріал.
З огляду на кількість вакансій, хорошому вчителю англійської мови з високим рівнем підготовки та хоча б мінімальним досвідом роботи не так вже й складно знайти собі місце. Не кажучи вже про можливість отримувати одну з найвищих в Україні зарплат.
Яким спеціалістам в Україні складно знайти роботу?
На відміну від вчителів англійської, яким на пошуки роботи знадобиться не більше тижня, деяким спеціалістам в Україні доводиться шукати роботу по кілька місяців і часто безуспішно. Як повідомили у Державній службі зайнятості, найменшою популярністю зараз користуються:
- брикетувальники – спеціалісти що займаються виготовленням паливних брикетів з соломи, тирси, лушпиння соняшника та ін.;
- фахівці з інтерв’ювання – проводять інтерв’ю для збору первинної інформації про людей;
- організатори ритуалів – працівники, в обов’язки яких входить організація та проведення похоронів.
Носії таких доволі рідкісних професій часом змушені іти на компроміси і перекваліфіковуватися, щоб знайти собі бодай якусь роботу.