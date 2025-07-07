Штраф за «не такой» паспорт: украинцев заставляют платить за неактуальные документы

Каждый украинец, у которого паспорт-книжечка, обязан время от времени обновлять в нем фото. Вклеивать свежую фотографию нужно всего два раза при жизни – в 25 и 45 лет. Однако некоторые граждане по повседневным заботам забывают своевременно актуализировать фото. Украинцам рассказали, какие санкции угрожают за такое нарушение.

Что будет, если не поменять фото в паспорте?

Если гражданин в течение месяца с даты своего 25-го или 45-го дня рождения не в клеит в паспорт новое фото или не заменит паспорт книжечку на современную ID-карту, его паспорт признают недействительным. Такой проступок грозит штрафом в сумме от 17 до 51 грн, так как квалифицируется как правонарушение по статье 197 Административного кодекса Украины. Хотя в случае первого такого нарушения владелец паспорта, скорее всего, обойдется простым предупреждением.

Когда паспорт-книжечку принудительно заменяют ID-картой?

В Государственной миграционной службе пояснили, что паспорт-книжечка считается документом с неограниченным сроком действия. То есть украинцев не будут заставлять заменять их на ID-карты без веской причины. Но такие причины появляются довольно часто и это:

не актуализированное фото в течение месяца после достижения 25 или 45 лет;

замена паспорта образца 1994;

потеря или похищение документа;

изменение данных владельца.

Кроме того, заменить паспорт книжечку на ID-карту могут в случае его порчи. К примеру, если вы пролили на паспорт кофе или он пострадал в пожаре.

Как быстро можно сделать новый паспорт?

Недавно Кабинет Министров Украины несколько сократил время срочного изготовления и обмена паспорта. Теперь на получение нового паспорта нужно не 10, а всего 7 дней. Однако здесь важно отметить, что речь не идет о первом оформлении этого документа. Однако если паспорт у вас украли или он был потерян каким-то другим способом, изготовить новый можно будет только через неделю.