Штраф за «не такий» паспорт: українців змушують платити за неактуальні документи

Кожен українець, у якого паспорт-книжечка, зобов’язаний час від часу оновлювати у ньому фото. Вклеювати свіжу фотокартку потрібно всього два рази за життя – у 25 та 45 років. Однак деякі громадяни за повсякденними клопотами забувають вчасно актуалізувати фото. Українцям розповіли, які санкції загрожують за таке порушення.

Що буде, якщо не замінити фото в паспорті?

Якщо громадянин протягом місяця з дати свого 25-го чи 45-го дня народження не в клеїть до паспорта нове фото або не замінить паспорт книжечку на сучасну ID-картку, його паспорт визнають недійсним. Такий проступок загрожує штрафом у сумі від 17 до 51 грн, адже кваліфікується як правопорушення за статею 197 Адміністративного кодексу України . Хоча у випадку першого такого порушення власник паспорту найімовірніше обійдеться простим попередженням.

Коли паспорт-книжечку примусово заміняють на ID-карту?

У Державній міграційній службі пояснили, що паспорт-книжечка вважається документом із необмеженим терміном дії. Тобто українців не змушуватимуть замінювати їх на ID-картки без вагомої причини. Але ї такі причини з’являються досить часто і це:

не актуалізоване фото протягом місяця після досягнення 25 чи 45 років;

заміна паспорта зразка 1994 року;

втрата чи викрадення документу;

зміна даних власника.

Крім того замінити паспорт книжечку на ID-карту можуть у випадку його псування. Наприклад, якщо ви пролили на паспорт каву чи він постраждав у пожежі.

Як швидко можна виготовити новий паспорт?

Нещодавно Кабінет міністрів України дещо скоротив час термінового виготовлення та обміну паспорту. Тепер на отримання нового паспорту потрібно не 10, а лише 7 днів. Проте тут важливо зауважити, що мова не йде про перше оформлення цього документу. Однак якщо паспорт у вас вкрали або ж він був втрачений якимось іншим способом, виготовити новий можна буде лише за тиждень.