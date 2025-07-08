Деяким українцям вже в липні на карту перерахують 4500 грн: що це за гроші та для кого вони призначені

Незабаром українці вперше отримають кошти в межах експериментального проекту підтримки сімей з низькими доходами. Оскільки проект стартує 1 липня, всі бажаючі вже можуть реєструватися на участь у ньому. Тим, кому пощастить стати учасниками нового соціального проекту, ще до кінця місяця прийде на карту до 4500 грн.

Хто матиме право на виплати?

Новий проект, що стартує 1 липня 2025 року, має за мету підтримати родини з низькими доходами шляхом забезпечення їм базової соціальної допомоги. На кошти, що виплачуються в межах цього проекту перш за все можуть можуть розраховувати родини, яким держава вже надає певну допомогу. Серед них:

малозабезпечені сім’ї;

матері-одиначки;

багатодітні родини;

діти, що залишилися без піклування та утримання з боку батьків, які ухиляються від аліментів або й узагалі знаходяться в розшуку.

Всі ці категорії осіб мають шанс отримати додаткові виплати від держави. При цьому ініціатори проекту пообіцяли, що у жовтні в 2025 року кількість категорій осіб, що можуть розраховувати на матеріальну допомогу в рамках проекту, значно розшириться.

Як отримати гроші?

Щоб претендувати на виплати в рамках нового соціального проекту, представник родини повинен подати спеціальну заявку. Це можна зробити:

у сервісному центрі Пенсійного фонду;

за допомогою порталу Дія.

У цій заяві необхідно зазначити свої особові та контактні дані, додавши також інформацію про кожного з членів родини. Тут важливо не «прикарашати» ситуацію, адже всю отриману інформацію організатори проекту перевірять через державні реєстри.

В разі відповідності родини всім критеріям проекту, буде проведено розрахунок суми допомоги, про результати якого згодом повідомлять заявника. Представнику родини залишиться лише підтвердити свою згоду на запропоновану суму шляхом підписання заяви про призначення виплати.

На яку суму можна розраховувати?

Сума базової соціальної допомоги – це різниця між встановленою базовою величиною на члена родини та середньомісячним доходом всієї сім’ї.

Базова величина, що використовується для розрахунку суми допомоги, становить 4500 грн. На таку допомогу в повному розмірі можуть розраховувати:

уповноважений представник родини;

діти до 18 років;

особи з інвалідністю I/II групи.

Решта членів сім’ї отримуватимуть по 70% від базової суми.