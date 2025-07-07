Папуги замість горобців та фламінго замість чапель: українські орнітологи б’ють на сполох

В Україні через посилену забудову та хімізацію сільського господарства масово зникають горобці. Замість них в деяких регіонах України вже почали з’являтися екзотичні папуги. Однак орнітологи вкрай стурбовані цією підміною видів. Адже зникнення таких корисних птахів, як горобці, загрожує всій екосистеми нашого регіону.

Чим загрожує українцям зникнення горобців?

Як зазначив орнітолог, кандидат біологічних наук Олександр Пономаренко, горобці – одні з найефективніших санітарів нашої екосистеми. Їх головною роллю є знищення шкідників на полях та у лісах. Тож зникнення горобців загрожує значним збільшенням кількості шкідливих комах, у тому числі таких, що псують урожай.

Цікаво, що у зникненні горобців українці винні самі. Адже, через обробку полів хімікатами, цим птахам просто нічого їсти. До того ж сучасні будинки зводяться таким чином, що під їх дахами немає жодних заглибин чи щілин. Через це не лише горобці, а й ластівки та серпокрильці, не мають де вити свої гнізда.

Спеціаліст також підкреслив, що поява в деяких регіонах України нових екзотичних видів – це радість для ока і не більше. Зокрема папуги Крамера, які нещодавно оселилися у Чернівцях, не здатні виконувати роль горобців, знищуючи шкідливі види комах.

Які ще види птахів під загрозою зникнення?

Загалом, за словами Олександра Пономаренка, в Україні під загрозою зникнення опинилися не лише горобці. Зокрема із зони бойових дій та найближчих до них регіонів активно тікають качки, кулики та чаплі. Натомість орнітологи фіксують появу інших видів. Так на Одещині вже кілька років поспіль помічають гостей з Африки – рожевих фламінго.

Проте деякі види птахів, зокрема ті, що занесені в Червону книгу України, знаходяться під реальною загрозою зникнення. Найбільше страждають птахи, які проживали у нині окупованих регіонах. Наприклад досі невідома доля рідкісного яструба коротконого, який раніше водився лише в Луганській області.