Попугаи вместо воробьев и фламинго вместо цапель: орнитологи бьют тревогу

В Украине из-за усиленной застройки и химизации сельского хозяйства массово исчезают воробьи. Вместо них в некоторых регионах Украины уже начали появляться экзотические попугаи. Однако орнитологи крайне озабочены этой подменой видов. Ведь исчезновение таких полезных птиц, как воробьи, чревато всей экосистемой нашего региона.

Чем грозит украинцам исчезновение воробьев?

Как отметил орнитолог, кандидат биологических наук Александр Пономаренко, воробьи – одни из самых эффективных санитаров нашей экосистемы. Их главной ролью является уничтожение вредителей на полях и лесах. Так что исчезновение воробьев грозит значительным увеличением количества вредных насекомых, в том числе портящих урожай.

Интересно, что в исчезновении воробьев украинцы виноваты сами. Ведь, из-за обработки полей химикатами, этим птицам просто нечего есть. К тому же современные дома строятся таким образом, что под их крышами нет никаких углублений или щелей. Поэтому не только воробьи, но и ласточки и серпокрылышки, негде выть свои гнезда.

Специалист также подчеркнул, что появление в некоторых регионах Украины новых экзотических видов – это радость для глаза и не больше. В частности, недавно поселившиеся в Черновцах попугаи Крамера не способны выполнять роль воробьев, уничтожая вредные виды насекомых.

Какие виды птиц под угрозой исчезновения?

В целом, по словам Александра Пономаренко, в Украине под угрозой исчезновения оказались не только воробьи. В частности, из зоны боевых действий и ближайших к ним регионов активно бегут утки, кулики и цапли. Вместо этого орнитологи фиксируют появление других видов. Так в Одесской области уже несколько лет подряд замечают гостей из Африки – розовых фламинго.

Однако некоторые виды птиц, в том числе занесенные в Красную книгу Украины, находятся под реальной угрозой исчезновения. Больше всего страдают птицы, проживавшие в ныне оккупированных регионах. Например, до сих пор неизвестна судьба редкого ястреба короткого, который раньше водился только в Луганской области.