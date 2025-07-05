Оплата комуналки по-новому: українцям зробили важливе попередження про нововведення

В Україні з’явився новий зручний спосіб оплати газу онлайн. Завдяки інтеграції сервісів “Ощадбанку” та “Нафтогазу України” тепер споживачі можуть здійснювати платежі за блакитне паливо дистанційно та без зайвих зусиль. Це важливе оновлення покликане спростити процес розрахунків за комунальні послуги.

Спрощена оплата газу: як працює нова інтеграція

Тепер оплатити газ стало ще простіше, адже більше немає потреби відвідувати фізичні відділення банків. Це можна зробити онлайн карткою будь-якого банку, що значно економить час і зусилля споживачів.

Короткі тези про оновлення:

Інтеграція “Ощадбанку” в онлайн-сервіси “Нафтогазу”: це дозволяє зручно та дистанційно оплачувати газ.

Універсальність оплати: розрахунок можливий карткою будь-якого банку.

Швидка реєстрація: реєстрація в особистому кабінеті “Нафтогазу” займає лише кілька хвилин – потрібен лише особовий рахунок та номер телефону або електронна пошта.

Оперативність зарахування: кошти надходять на рахунки газопостачальної компанії наступного дня після оплати, а клієнт отримує електронну квитанцію.

Як оплатити газ онлайн:

Зайдіть до особистого кабінету ГК “Нафтогаз України” на сайті. Оберіть варіант розрахунку через “Ощадбанк”. Після переходу на платіжну сторінку банку введіть дані картки та підтвердьте операцію. Система підтримує технологію 3-D Secure для захисту транзакцій, а також платежі через Apple Pay та Google Pay.

Важливо пам’ятати, що окрім оплати за газ, потрібно буде також сплатити комісію банку.

Реєстрація в особистому кабінеті “Нафтогазу”: покрокова інструкція

Для того, щоб скористатися всіма перевагами онлайн-оплати, необхідно мати доступ до особистого кабінету на сайті “Нафтогазу”. Процес реєстрації максимально простий та швидкий.

Як зареєструватися в особистому кабінеті “Нафтогазу”:

Перейдіть на сайт my.gas.ua та натисніть кнопку “Зареєструватися”. Вкажіть номер особового рахунку та перші дві літери прізвища його власника. Оберіть спосіб реєстрації – за номером телефону або через e-mail – та вкажіть обрані дані. Введіть код для підтвердження, який надійде на вказаний номер телефону або електронну пошту. Створіть пароль та увійдіть до особистого кабінету.

Ці нововведення покликані зробити процес оплати комунальних послуг більш сучасним та зручним, відповідаючи потребам споживачів у швидких та безпечних онлайн-транзакціях.