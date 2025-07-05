В Украине подорожала аренда квартир: какие цены ждать до конца года и что происходит в регионах

Рынок аренды недвижимости в Украине демонстрирует значительные изменения, на которые существенно влияет полномасштабное вторжение. Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха рассказала о текущей ситуации, отметив, что цены и спрос отличаются в зависимости от близости города к зоне боевых действий и общей ситуации с безопасностью.

Столица и Запад: где цены выросли больше всего

Ситуация на рынке аренды в разных городах Украины развивается по-своему, поскольку война имеет неодинаковое влияние на каждый регион. Однако, в целом наблюдается тенденция к росту цен в относительно безопасных и тыловых городах.

Ситуация в ключевых городах:

Киев: В начале полномасштабного вторжения цены на аренду в столице упали почти на 50%. Однако сейчас стоимость аренды жилья уже на 5-7% дороже, чем до войны. Однокомнатная квартира (старый дом, до 20 кв. м): от 10 тысяч гривен. Двухкомнатная квартира: около 15 тысяч гривен. Трехкомнатная квартира: 18-20 тысяч гривен. Более комфортное жилье будет стоить дороже: от 15 тысяч (однокомнатная), от 20 тысяч (двухкомнатная) и от 25 тысяч гривен (трехкомнатная) соответственно.

Ивано-Франковск: Этот город демонстрирует самый большой скачок цен на аренду – почти на 100-150% по сравнению с довоенным периодом. Рынок недвижимости областного центра считается одним из самых оживленных.

Восток и Центр: контрасты на рынке аренды

Ситуация в восточных и центральных регионах Украины является более контрастной, отражая разный уровень безопасности и влияния боевых действий.

Стоимость аренды в других регионах:

Сумы. Несмотря на постоянные обстрелы, цены на аренду жилья в Сумах выросли на 50-70% по сравнению с довоенным временем, а в новостройках – на 70-130%. Если раньше суточная аренда стоила 300-700 гривен, то сейчас – около 2000 гривен.

Краматорск и Покровск. В этих населенных пунктах, расположенных ближе к зоне боевых действий, сохраняются высокие цены. За аренду двухкомнатной квартиры могут просить до 15 тысяч гривен.

Харьков и Херсон. В городах, которые постоянно находятся под вражескими атаками, ситуация другая. Квартиры можно арендовать за 3-5 тысяч гривен. В Херсоне многие владельцы даже позволяют жить в квартирах, оплачивая только коммунальные услуги и присматривая за недвижимостью.

Днепр. В последнее время в Днепре наблюдается небольшое снижение цен. Однокомнатную квартиру в «хрущевке» в отдаленных районах можно арендовать за 7-10 тысяч гривен. В центре за однокомнатную и двухкомнатную с косметическим ремонтом просят 13-17 тысяч гривен, а в новостройках – 17-25 тысяч гривен.

Елена Гайдамаха не стала делать общий прогноз рынка на конец года, поскольку ситуация остается очень динамичной и зависит от многих факторов, связанных с войной.