В Україні подорожчала оренда квартир: які ціни чекати до кінця року та що відбувається в регіонах

Ринок оренди нерухомості в Україні демонструє значні зміни, на які суттєво впливає повномасштабне вторгнення. Президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха розповіла про поточну ситуацію, наголосивши, що ціни та попит відрізняються залежно від близькості міста до зони бойових дій та загальної безпекової ситуації.

Столиця та Захід: де ціни зросли найбільше

Ситуація на ринку оренди в різних містах України розвивається по-своєму, оскільки війна має неоднаковий вплив на кожен регіон. Проте, загалом спостерігається тенденція до зростання цін у відносно безпечних та тилових містах.

Ситуація в ключових містах:

Київ: На початку повномасштабного вторгнення ціни на оренду в столиці впали майже на 50%. Однак зараз вартість оренди житла вже на 5-7% дорожча, ніж до війни. Однокімнатна квартира (старий будинок, до 20 кв. м): від 10 тисяч гривень. Двокімнатна квартира: близько 15 тисяч гривень. Трикімнатна квартира: 18-20 тисяч гривень. Більш комфортне житло коштуватиме дорожче: від 15 тисяч (однокімнатна), від 20 тисяч (двокімнатна) та від 25 тисяч гривень (трикімнатна) відповідно.

Івано-Франківськ: Це місто демонструє найбільший стрибок цін на оренду – майже на 100-150% порівняно з довоєнним періодом. Ринок нерухомості обласного центру вважається одним із найжвавіших.

Схід та Центр: контрасти на ринку оренди

Ситуація в східних та центральних регіонах України є більш контрастною, відображаючи різний рівень безпеки та впливу бойових дій.

Вартість оренди в інших регіонах:

Суми. Попри постійні обстріли, ціни на оренду житла в Сумах зросли на 50-70% порівняно з довоєнним часом, а в новобудовах – на 70-130%. Якщо раніше добова оренда коштувала 300-700 гривень, то зараз – близько 2000 гривень.

Краматорськ та Покровськ. У цих населених пунктах, що розташовані ближче до зони бойових дій, зберігаються високі ціни. За оренду двокімнатної квартири можуть просити до 15 тисяч гривень.

Харків та Херсон. У містах, які постійно перебувають під ворожими атаками, ситуація інша. Квартири можна орендувати за 3-5 тисяч гривень. У Херсоні багато власників навіть дозволяють мешкати в квартирах, сплачуючи лише комунальні послуги та наглядаючи за нерухомістю.

Дніпро. Останнім часом у Дніпрі спостерігається невелике зниження цін. Однокімнатну квартиру в “хрущовці” у віддалених районах можна орендувати за 7-10 тисяч гривень. У центрі за однокімнатну та двокімнатну з косметичним ремонтом просять 13-17 тисяч гривень, а в новобудовах – 17-25 тисяч гривень.

Олена Гайдамаха не стала робити загальний прогноз ринку на кінець року, оскільки ситуація залишається дуже динамічною і залежить від багатьох факторів, пов’язаних з війною.