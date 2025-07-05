Часть украинцев получит доплаты кому начислят дополнительные средства к пенсиям, стипендиям и соцвыплатам

Украинцы, которые имеют статус жителей горного населенного пункта, смогут рассчитывать на ежемесячные дополнительные выплаты к своим пенсиям, социальным пособиям и стипендиям. Это решение Кабинета Министров Украины, принятое 2 июля 2025 года, призвано поддержать граждан, проживающих и работающих в сложных условиях горной местности.

Новые правила и категории получателей: кто имеет право на доплату

Действие нового постановления распространяется на лиц, проживающих, работающих или обучающихся на территории горного населенного пункта, согласно части 2 статьи 6 Закона Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине». Это решение является важным шагом для обеспечения социальной справедливости и поддержки жителей отдаленных регионов.

Согласно постановлению, в 2025 году ежемесячные доплаты будут начисляться тем, кто уже получает такие государственные выплаты:

Пенсии;

Государственная помощь семьям с детьми;

Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию;

Государственная социальная помощь лицам с инвалидностью;

Государственная социальная помощь на уход; Государственная социальная помощь на уход;

Денежная помощь лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое нуждается в постоянном постороннем уходе;

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

Государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

Государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;

Денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях;

Стипендии, финансируемые за счет средств государственного бюджета.

Сейчас конкретный размер доплаты остается неизвестным, но ожидается, что соответствующие расчеты будут обнародованы в ближайшее время.

Стоит отметить, что в 2025 году пенсионерам из горных регионов временно приостановили начисление надбавки. Это произошло из-за правового вакуума, возникшего в результате принятия Государственного бюджета-2025, который временно ограничил действие ряда социальных законов.

Новое постановление Кабинета Министров от 2 июля 2025 года имеет целью урегулировать этот вопрос и восстановить справедливые доплаты для всех, кто имеет на них право. Это свидетельствует о том, что правительство работает над устранением временных ограничений и обеспечением полноценной социальной поддержки жителей горных территорий.