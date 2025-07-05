Частина українців отримає доплати кому нарахують додаткові кошти до пенсій, стипендій та соцвиплат

Українці, які мають статус мешканців гірського населеного пункту, зможуть розраховувати на щомісячні додаткові виплати до своїх пенсій, соціальних допомог та стипендій. Це рішення Кабінету Міністрів України, ухвалене 2 липня 2025 року, покликане підтримати громадян, що проживають та працюють у складних умовах гірської місцевості.

Нові правила та категорії отримувачів: хто має право на доплату

Дія нової постанови поширюється на осіб, які проживають, працюють або навчаються на території гірського населеного пункту, згідно з частиною 2 статті 6 Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”. Це рішення є важливим кроком для забезпечення соціальної справедливості та підтримки мешканців віддалених регіонів.

Згідно з ухвалою, у 2025 році щомісячні доплати нараховуватимуться тим, хто вже отримує такі державні виплати:

Пенсії;

Державна допомога сім’ям з дітьми;

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію;

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю;

Державна соціальна допомога на догляд;

Грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка потребує постійного стороннього догляду;

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;

Грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

Стипендії, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Наразі конкретний розмір доплати залишається невідомим, але очікується, що відповідні розрахунки будуть оприлюднені найближчим часом.

Варто зазначити, що у 2025 році пенсіонерам із гірських регіонів тимчасово призупинили нарахування надбавки. Це сталося через правовий вакуум, що виник внаслідок ухвалення Державного бюджету-2025, який тимчасово обмежив дію низки соціальних законів.

Нова постанова Кабінету Міністрів від 2 липня 2025 року має на меті врегулювати це питання та відновити справедливі доплати для всіх, хто має на них право. Це свідчить про те, що уряд працює над усуненням тимчасових обмежень та забезпеченням повноцінної соціальної підтримки мешканців гірських територій.