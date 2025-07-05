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Оплата коммуналки по-новому: украинцам сделали важное предупреждение о нововведениях

Yulia05.07.2025

В Украине появился новый удобный способ оплаты газа онлайн. Благодаря интеграции сервисов «Ощадбанка» и «Нафтогаза Украины» теперь потребители могут осуществлять платежи за голубое топливо дистанционно и без лишних усилий. Это важное обновление призвано упростить процесс расчетов за коммунальные услуги.

Упрощенная оплата газа: как работает новая интеграция

Теперь оплатить газ стало еще проще, ведь больше нет необходимости посещать физические отделения банков. Это можно сделать онлайн карточкой любого банка, что значительно экономит время и усилия потребителей.

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Краткие тезисы об обновлении:

  • Интеграция «Ощадбанка» в онлайн-сервисы «Нафтогаза»: это позволяет удобно и дистанционно оплачивать газ.
  • Универсальность оплаты: расчет возможен картой любого банка.
  • Быстрая регистрация: регистрация в личном кабинете «Нафтогаза» занимает всего несколько минут – нужен только лицевой счет и номер телефона или электронная почта.
  • Оперативность зачисления: средства поступают на счета газоснабжающей компании на следующий день после оплаты, а клиент получает электронную квитанцию.

Как оплатить газ онлайн:

  1. Зайдите в личный кабинет ГК «Нафтогаз Украины» на сайте.
  2. Выберите вариант расчета через «Ощадбанк».
  3. После перехода на платежную страницу банка введите данные карты и подтвердите операцию. Система поддерживает технологию 3-D Secure для защиты транзакций, а также платежи через Apple Pay и Google Pay.

Важно помнить, что кроме оплаты за газ, нужно будет также оплатить комиссию банка.

Регистрация в личном кабинете «Нафтогаза»: пошаговая инструкция

Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами онлайн-оплаты, необходимо иметь доступ к личному кабинету на сайте «Нафтогаза». Процесс регистрации максимально простой и быстрый.

Как зарегистрироваться в личном кабинете «Нафтогаза»:

  1. Перейдите на сайт my.gas.ua и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
  2. Укажите номер лицевого счета и первые две буквы фамилии его владельца.
  3. Выберите способ регистрации – по номеру телефона или через e-mail – и укажите выбранные данные.
  4. Введите код для подтверждения, который поступит на указанный номер телефона или электронную почту.
  5. Создайте пароль и войдите в личный кабинет.

Эти нововведения призваны сделать процесс оплаты коммунальных услуг более современным и удобным, отвечая потребностям потребителей в быстрых и безопасных онлайн-транзакциях.

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Yulia05.07.2025
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