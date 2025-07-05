Оплата коммуналки по-новому: украинцам сделали важное предупреждение о нововведениях
В Украине появился новый удобный способ оплаты газа онлайн. Благодаря интеграции сервисов «Ощадбанка» и «Нафтогаза Украины» теперь потребители могут осуществлять платежи за голубое топливо дистанционно и без лишних усилий. Это важное обновление призвано упростить процесс расчетов за коммунальные услуги.
Упрощенная оплата газа: как работает новая интеграция
Теперь оплатить газ стало еще проще, ведь больше нет необходимости посещать физические отделения банков. Это можно сделать онлайн карточкой любого банка, что значительно экономит время и усилия потребителей.
Краткие тезисы об обновлении:
- Интеграция «Ощадбанка» в онлайн-сервисы «Нафтогаза»: это позволяет удобно и дистанционно оплачивать газ.
- Универсальность оплаты: расчет возможен картой любого банка.
- Быстрая регистрация: регистрация в личном кабинете «Нафтогаза» занимает всего несколько минут – нужен только лицевой счет и номер телефона или электронная почта.
- Оперативность зачисления: средства поступают на счета газоснабжающей компании на следующий день после оплаты, а клиент получает электронную квитанцию.
Как оплатить газ онлайн:
- Зайдите в личный кабинет ГК «Нафтогаз Украины» на сайте.
- Выберите вариант расчета через «Ощадбанк».
- После перехода на платежную страницу банка введите данные карты и подтвердите операцию. Система поддерживает технологию 3-D Secure для защиты транзакций, а также платежи через Apple Pay и Google Pay.
Важно помнить, что кроме оплаты за газ, нужно будет также оплатить комиссию банка.
Регистрация в личном кабинете «Нафтогаза»: пошаговая инструкция
Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами онлайн-оплаты, необходимо иметь доступ к личному кабинету на сайте «Нафтогаза». Процесс регистрации максимально простой и быстрый.
Как зарегистрироваться в личном кабинете «Нафтогаза»:
- Перейдите на сайт my.gas.ua и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
- Укажите номер лицевого счета и первые две буквы фамилии его владельца.
- Выберите способ регистрации – по номеру телефона или через e-mail – и укажите выбранные данные.
- Введите код для подтверждения, который поступит на указанный номер телефона или электронную почту.
- Создайте пароль и войдите в личный кабинет.
Эти нововведения призваны сделать процесс оплаты коммунальных услуг более современным и удобным, отвечая потребностям потребителей в быстрых и безопасных онлайн-транзакциях.