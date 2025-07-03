Ощадбанк звернувся до пенсіонерів: процедура триватиме 5 днів

Українські пенсіонери, що водночас є переселенцями, тепер можуть повернути втрачену пенсію. Йдеться про ВПО похилого віку, які вчасно не пройшли ідентифікацію, внаслідок чого Пенсійний фонд перестав нараховувати їм виплати. У Кабміні вже розробили механізм повернення таких пенсій їх власникам та навіть ухвалили відповідну постанову.

Як пенсіонерам-переселенцям повернути втрачену пенсію?

Згідно з постановою уряду від 25 червня 2025 року ВПО, які хочуть відновити виплату пенсії, повинні звернутися із відповідною заявою до Пенсійного фонду України. Зробити це пенсіонерам пропонують через портал електронних послуг ПФУ, де потрібно буде заповнити вже затверджену правлінням фонду форму заяви. Перед відправкою заяву належить завірити кваліфікованим чи вдосконаленим електронним підписом.

Заяву від пенсіонера, позбавленого пенсії внаслідок невчасного проходження ідентифікації, протягом 3 робочих днів надішлють до Ощадбанку. Після цього пенсіонер повинен особисто звернутися до відділення банку з паспортом. В Ощаді його особу перевірять та протягом 5 календарних днів звернуться для перерахування коштів до Пенсійного фонду.

Як виплачуватимуть «заборгованість» по пенсії?

Суму, яку ПФУ заборгував пенсіонеру за час, протягом якого він не проходив ідентифікацію, виплатять одноразово та у повному обсязі. Що стосується термінів:

якщо заявка від пенсіонера була надіслана до 20-го числа– кошти перерахують ще до кінця місяця;

якщо після 20-го числа – очікувати на виплату доведеться вже наступного місяця.

Кошти надійдуть на рахунок, на який раніше надходила пенсія, або який пенсіонер вкаже у своїй заяві до ПФУ. У випадку смерті пенсіонера, невиплачену пенсію за період, коли він ще був живий, можуть отримати його спадкоємці у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, що пенсіонери, які мають статус ВПО, зобов’язані проходити ідентифікацію кожні півроку. Таке правило в Україні запровадили для того, щоб пенсію не змогла отримати інша людина, а лише той, кому вона призначена.