Ощадбанк обратился к пенсионерам: процедура продлится 5 дней

Украинские пенсионеры, одновременно являющиеся переселенцами, теперь могут вернуть утраченную пенсию. Речь идет о ВПО пожилых людей, которые вовремя не прошли идентификацию, в результате чего Пенсионный фонд перестал начислять им выплаты. В Кабмине уже разработали механизм возврата таких пенсий их владельцам и даже приняли соответствующее постановление.

Как пенсионерам-переселенцам вернуть утраченную пенсию?

Согласно постановлению правительства от 25 июня 2025 года ВПЛ, желающие возобновить выплату пенсии, должны обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд Украины. Сделать это пенсионерам предлагается через портал электронных услуг ПФУ, где нужно будет заполнить уже утвержденную правлением фонда форму заявления. Перед отправкой заявление следует заверить квалифицированной или усовершенствованной электронной подписью.

Заявление от пенсионера, лишенного пенсии в результате несвоевременного прохождения идентификации, в течение 3 рабочих дней пришлют в Сбербанк. После этого пенсионер должен лично обратиться в отделение банка с паспортом. В Ощаде его личность проверят и в течение 5 календарных дней обратятся для перечисления средств в Пенсионный фонд.

Как будут выплачивать «задолженность» по пенсии?

Сумму, которую ПФУ задолжал пенсионеру за время, за которое он не проходил идентификацию, выплатят единовременно и в полном объеме. Что касается сроков:

если заявка от пенсионера была направлена ​​до 20 числа – средства перечислят еще до конца месяца;

если после 20-го числа – ожидать выплаты придется уже в следующем месяце.

Денежные средства поступят на счет, на который ранее поступала пенсия, или какой пенсионер укажет в своем заявлении в ПФУ. В случае смерти пенсионера невыплаченную пенсию за период, когда он еще был жив, могут получить его наследники в установленном законом порядке.

Напомним, что пенсионеры, имеющие статус ВПЛ, обязаны проходить идентификацию каждые полгода. Такое правило в Украине было введено для того, чтобы пенсию не смог получить другой человек, а только тот, кому она назначена.