Українцям доведеться платити за комуналку удвічі дорожче: чому збираються підняти тарифи та коли це станеться

Найближчим часом в Україні не планується підвищувати тарифи на комунальні послуги. Однак цілком можливо, що, через певні обставини, владі таки доведеться вдатися до цього непопулярного кроку. Зокрема приводом до підвищення тарифів може стати підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом. У цьому меморандумі від України вимагають створення плану післявоєнних реформ, а також якнайшвидшого вирішення наявних структурних проблем.

Чому МВФ вважає українські тарифи на комуналку низькими?

За даними МВФ, попри подвійне підвищення тарифів на електроенергію у 2023 та 2024 роках, більшість тарифів на комунальні послуги в Україні все ж залишається на дуже низькому рівні. Зокрема вартість гарячої води та опалення через дію мораторіїв не змінювалась з початку війни.

Згідно з оцінкою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за 2025 рік, вартість електроенергії в Україні становить близько 50% рівня цін для малого бізнесу за мірками Києва. В той самий час тарифи на газ покривають ледь половину витрат на основі ринкової вартості цього ресурсу.

Саме тому у МВФ вважають, що Україні життєво необхідний план побудови стійкого сектору після завершення війни. У цьому плані тарифи на комунальні послуги повинні повністю покривати витрати на їх надання. Крім того, українцям, на думку МВФ, необхідно розробити нову методику обчислення тарифів, що враховуватиме низку соціальних факторів.

А що робити тим, кому дорожча комуналка не по кишені?

Згідно з меморандумом, МВФ фактично вимагає від української влади підвищити ціни на деякі комунальні послуги ледь не вдвічі. Однак частині українців, навіть з актуальними цінами за газ, воду та електрику, часто бракує грошей на оплату комуналки.

Про це у Фонді також подумали. Зокрема у меморандумі згадується про необхідність захистити від підвищення тарифів найбільш вразливі домогосподарства. Зробити Фонд пропонує за допомогою перегляду житлово-комунальної субсидії з метою збільшення точності її надання. Це стосується як визначення категорії споживачів, які будуть її отримувати, так і розрахунок необхідної суми субсидії для кожної з цих категорій.

Коли очікувати підвищення цін на комуналку?

Попри рекомендації МВФ щодо підвищення тарифів, ціна на електроенергію в Україні ще принаймні до 25 жовтня залишиться на рівні 4,32 грн за 1 кВт/год. Натомість тариф на газ, 7,96 грн за кубометр, «Нафтогаз» зафіксував до травня 2026 року. Тож піднімати ціни на комуналку в Україні будуть не раніше 2026 року.