Область, где чаще всего покупают дорогие автомобили: что выбирают состоятельные украинцы

За первые 5 месяцев 2025 года украинцы приобрели 131 автомобиль, за который предусмотрен так называемый «налог на роскошь». Почти половина этих машин принадлежит жителям столицы, хотя одесситы и львовяне также не отстают. Какие премиум-автомобили украинцы приобрели в 2025-м и сколько стоит самый дорогой из них?

Жители каких областей приобрели наиболее дорогие авто?

Согласно данным Опендатабот, с января по май 2025 года больше всего «роскошных» автомобилей приобрели киевляне – 43% от общего количества. На втором месте оказались жители Киевской области – 13%. Третью же строчку разделили между собой жители Львовской и Одесской областей – по 9%.

Если же говорить об общем количестве приобретенных за этот период автомобилей класса премиум, то по сравнению с прошлым годом оно значительно снизилось. За первые 5 месяцев 2024 года в Украину было ввезено 448 автомобилей, за которые владельцам пришлось платить транспортный налог. В 2025-м этот показатель снизился более чем в три раза – лишь 131 престижный автомобиль.

Какие премиум-авто покупали украинцы?

Большинство владельцев дорогих автомобилей сделали ставку на электрокары – около 47% нововвезенных машин работают на электричестве. Зато доля гибридов составила 23%. А вот на старые хорошие бензиновые авто пришлось всего 19%.

С брендами ситуация тоже интересна. Победителем по количеству ввезенных шикарных авто стал Porsche – 63%. В частности, в топе оказались следующие модели всемирно известного производителя:

Porsche Taycan – 41%;

Porsche Cayenne E-Hybrid – 8%.

Среди любимцев оказались также авто авторитетного немецкого бренда Mercedes-Benz – 21% приобретенных машин. Наибольшей популярностью воспользовались модели S 450 и S 580 4MATIC.

Какой самый дорогой автомобиль украинцы приобрели в первой половине 2025-го?

Наиболее дорогую машину с января по май 2025 года приобрел житель Киева. Это уникальная Rolls-Royce Cullinan Black Badge, стоимость которой составляет около $700 тыс. Также в столице заметили Rolls-Royce Spectre, которая стоит ориентировочно в $600 тыс.

Напомним, что на 2025 год транспортный налог или так называемый «налог на роскошь» в Украине составляет 25 тыс. грн в год. Его обязаны платить все владельцы автомобилей, которые стоят более 3 млн. грн. и с момента выпуска которых еще не прошло 5 лет.