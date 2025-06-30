Область, де найчастіше купують дорогі автомобілі: що вибирають заможні українці

За перші 5 місяців 2025 року українці придбали 131 автівку, за яку передбачений так званий «податок на розкіш». Майже половина цих машин належить мешканцем столиці, хоч одесити та львів’яни також не «пасуть задніх». Які преміум-автомобілі українці придбали у 2025-му та скільки коштує найдорожчий з них?

Мешканці яких областей придбали найбільше дорогих авто?

Згідно з даними Опендатабот, з січня по травень 2025 року найбільше «розкішних» автомобілів придбали кияни – 43% від загальної кількості. На другому місці опинились мешканці Київської області – 13%. Третю ж сходинку розділили між собою жителі Львівської та Одеської областей – по 9%.

Якщо ж говорити про загальну кількість придбаних за цей період автомобілів класу преміум, то в порівнянні з минулим роком вона значно знизилась. За перші 5 місяців 2024-го в Україну було ввезено 448 автомобілів, за які власникам довелось платити транспортний податок. Натомість у 2025-у цей показник знизився більш ніж утричі – лише 131 престижна автівка.

Які преміум-авто купували українці?

Більшість власників дорогих автівок зробили ставку на електрокари – близько 47% нововвезених машин працюють на електриці. Натомість частка гібридів склала 23%. А от на старі добрі бензинові авто припало лише 19%.

З брендами ситуація також цікава. Переможцем за кількістю ввезених шикарних авто став Porsche – 63%. Зокрема у топі опинилися такі моделі всесвітньо відомого виробника:

Porsche Taycan – 41%;

Porsche Cayenne E-hybrid – 8%.

Серед улюбленців опинилися також автівки авторитетного німецького бренду Mercedes-Benz – 21% придбаних машин. Найбільшою популярністю користувалися моделі S 450 та S 580 4MATIC.

Яку найдорожчу автівку українці придбали в першій половині 2025-го?

Найбільш дороговартісну машину із січня по травень 2025 року придбав мешканець Києва. Це унікальна Rolls-Royce Cullinan Black Badge, вартість якої складає близько $700 тис. Також у столиці помітили Rolls-Royce Spectre, що коштує орієнтовно $600 тис.

Нагадаємо, що станом на 2025 рік транспортний податок чи так званий «податок на розкіш» в Україні складає 25 тис. грн на рік. Його зобов’язані платити всі власники автомобілів, які коштують понад 3 млн грн та з моменту випуску яких ще не пройшло 5 років.