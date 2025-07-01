Впритул до євро: експерти спрогнозували курс долара до гривні до кінця 2025 року

За перші 6 місяців 2025 року курс долара не надто підвищився і станом на сьогодні не дотягує навіть до 42 грн. Зокрема 30 червня середня вартість «американця» становила 41,64 грн. А двома днями раніше, 28 червня, у банках і обмінниках курси купівлі/продажу встановили 41,4/41,95 грн та 41,16/41,73 грн відповідно. Власне ці ставки і можна вважати стартовою точкою на наступне півріччя.

Який курс долара прогнозують на друге півріччя 2025-го?

Провідні міжнародні організації, банкіри, інвестори та й звичайні учасники готівкового ринку склали власний прогноз щодо зміни вартості долара. І хоч жоден прогноз не можна сприймати за «чисту монету», основні тези кожної з цих інституцій дублюються.

За основний приймають сценарій, за яким курс до кінця 2025 року виросте до 43-44,5 грн/долар. Хоч загалом є кілька варіантів розвитку подій:

Інерційно-стабільний – ніяких «шоків» на ринку, помірні інтервенції Нацбанку – 41,5-42,5 грн/долар;

– ніяких «шоків» на ринку, помірні інтервенції Нацбанку – 41,5-42,5 грн/долар; Контрольований тиск – збільшення витрат бюджету, активізація імпорту та просідання експорту – 43-44,5 грн/долар;

– збільшення витрат бюджету, активізація імпорту та просідання експорту – 43-44,5 грн/долар; Криза – вплив одразу кількох, воєнних, фінансових чи політичних, негативних факторів – 45 грн/долар і більше.

Останній сценарій експерти вважають малоймовірним, адже станом на сьогодні стрімкого знецінення гривні в Україні не спостерігається. Однак ближче до осені тиск на курс національної валюти може суттєво підвищитися за рахунок сезонних факторів, обсягів зовнішньої фінансової підтримки, а також зміни обсягів валютного виторгу від експорту.

Як зміниться курс за версією МВФ?

Один з найважливіших партнерів України – Міжнародний валютний фонд – має доволі оптимістичний прогноз стосовно курсу. Зокрема у квітні 2025 року там розрахували, що курс долара в Україні до кінця року складе 42,5 грн. Хоча ще в жовтні 2024-го МВФ робив ставки на долар по 45 грн.

Довгострокові прогнози Фонду також «тішать око». Зокрема долар по 50 грн очікують лише у 2029 році. Хоча раніше таку вартість «американцю» прописували ще на 2028 рік