Земля начала крутиться быстрее: чем грозит людям сокращение суток всего на несколько миллисекунд

Земля набирает скорость и скоро будет вращаться по новому графику. Об этом с ужасом сообщают ученые, ведь только они знают, насколько сильно ускорение бега времени может повлиять на обычную жизнь людей. Сегодня, впервые за несколько последних десятилетий, ученые вполне серьезно рассматривают возможность скорректировать мировое время, убрав с него целую секунду. Ведь если этого не сделать, все может закончиться масштабным сбоем высокоточных систем, в частности спутниковой навигации и биржевого рынка.

Самый короткий день планеты Земля

Земные сутки продолжаются 86 400 секунд, и именно на основе этого параметра синхронизируются все часы мира. Однако 19 июля 2020 ученые зафиксировали внезапное сокращение суток на 1,47 миллисекунды. И это не единственный случай, ведь уже через год, 5 июля 2021 года, со суток выпало 1,66 миллисекунды. На первый взгляд, такой дефицит времени кажется незначительным. Однако для высокоточных технологий даже минимальный временной сбой может быть критическим.

Как утверждают специалисты Международной службы обращения Земли (IERS), в июле или августе 2025 года аномалия может повториться. Более того, ученые ожидают, что планета побьет собственный рекорд по дефициту времени в сутки.

Почему Земля стала вертеться быстрее?

Ученые рассматривают несколько вероятных причин такого странного поведения на Земле. В частности:

изменения в движении внутреннего ядра на Земле;

перераспределение массы планеты из-за таяния ледников и дефицит пресной воды;

изменение направления и силы океанических и атмосферных потоков;

нерегулярное движение географических полюсов или так называемые колебания Чандлера.

Возможно, в игру входят сразу несколько причин или одна из них. Однако специалисты уверены, что все они могут влиять не только на земную ось, но даже на инерцию Земли.

Какие последствия будет иметь ускорение времени?

Среди возможных последствий, которые может повлечь за собой ускорение Земли, эксперты называют прежде всего сбой в ряде высокоточных наземных систем. Речь идет о:

GPS навигации;

спутниковой связи;

фондовых рынках.

Все эти системы нуждаются в идеальной синхронизации к судьбе миллисекунды. Если произойдет сбой, это повлияет на работу беспилотников, международных платежных систем и даже банкоматов.

Но ученые придумали способ избежать последствий ускорения движения Земли. Они собираются удалить со дня целую секунду. Такая корректировка станет настоящим историческим президентом, однако это единственный способ избежать возможной катастрофы.