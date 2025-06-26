Як назавжди позбутися запітнілих вікон в авто: ефективні поради від експертів

Запітнілі вікна — одна з найпоширеніших і найнебезпечніших проблем для водія. Більшість реагує на неї однаково: бере ганчірку, вмикає обдув або кондиціонер. Проте всі ці дії лише маскують симптоми, а не усувають причину. Щоб скло перестало пітніти, потрібно зрозуміти, звідки береться волога в салоні, і чому порушується вентиляція.

Чому скло пітніє?

Конденсат на склі виникає тоді, коли тепле вологе повітря в салоні стикається з холодною поверхнею.

Утворення пари посилюється при:

Різкому перепаді температур між салоном і вулицею. Надмірній вологості повітря в авто. Слабкій або порушеній вентиляції.

Особливо гостро проблема проявляється восени та взимку, але й дощовим літом вона не менш актуальна.

Чому тимчасові методи не допомагають?

Протирання скла вручну, вмикання обігріву чи кондиціонера — це швидкі рішення, які не усувають першопричину. Волога нікуди не зникає, тож скло запітніє знову.

Якщо вікна систематично покриваються конденсатом, почніть із простої діагностики:

Салонний фільтр. Забитий фільтр блокує циркуляцію повітря, тому його слід регулярно змінювати. Килимки та багажник. Перевірте, чи немає вологи під ними. Дренажні канали. Якщо вони засмічуються листям чи брудом, вода починає проникати всередину авто. Ущільнювачі дверей і люків. Зношені або пошкоджені ущільнювачі пропускають дощ чи конденсат.

Ще одна причина — несправні вентиляційні клапани. Не всі водії знають, що під заднім бампером авто встановлено спеціальні повітровипускні клапани.

Вони забезпечують:

нормальний обіг повітря;

зниження тиску при зачиненні дверей;

вихід вологи назовні замість її накопичення в салоні.

Якщо клапани забруднені або не функціонують, вентиляція порушується, і волога залишається в салоні.

Як перевірити вентиляційні клапани?

Перевірка проста: відкрийте будь-які двері авто й різко закрийте. Якщо клапан справний — він миттєво відкриється і закриється. Відсутність реакції свідчить про засмічення або поломку. У цьому випадку рекомендується прочистити або замінити елемент — це недорого, але дуже ефективно.