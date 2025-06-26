Земля почала крутитися швидше: чим загрожує людям скорочення доби всього на кілька мілісекунд 

Земля набирає швидкості і скоро обертатиметься за новим графіком. Про це з жахом повідомляють вчені, адже лише вони знають, наскільки сильно пришвидшення бігу часу може вплинути на звичайне життя людей. Сьогодні, вперше за кілька останніх десятиліть, науковці цілком серйозно розглядають можливість скоригувати світовий час, прибравши з нього цілу секунду. Адже якщо цього не зробити, все може закінчитися масштабним збоєм високоточне систем, зокрема супутникової навігації та біржового ринку.

Найкоротший день планети Земля

Земна доба триває 86 400 секунд і саме на основі цього параметру синхронізуються усі годинники світу. Проте 19 липня 2020 року вчені зафіксували раптове скорочення доби на 1,47 мілісекунди. І це не єдиний випадок, адже вже за рік, 5 липня 2021 року, з доби випало аж 1,66 мілісекунди. На перший погляд такий дефіцит часу здається незначним. Однак для високоточних технологій навіть мінімальний часовий збій може бути критичним.

Як стверджують спеціалісти Міжнародної служби обертання Землі (IERS), у липні чи серпні 2025 року аномалія може повторитися. Ба більше, науковці очікують, що планета поб’є власний рекорд за дефіцитом часу у добі.

Чому Земля почала крутитися скоріше?

Вчені розглядають кілька вірогідних причин такої дивної поведінки Землі. Зокрема:

зміни у русі внутрішнього ядра Землі;

пере розподілення маси планети через танення льодовиків та дефіцит прісної води;

зміна напрямку та сили океанічних і атмосферних потоків;

нерегулярний рух географічних полюсів або так звані коливання Чандлера.

Можливо у гру входять одразу кілька причин чи лише одна з них. Однак спеціалісти переконані, що всі вони можуть впливати не лише на земну вісь, а навіть на інерцію Землі.

Які наслідки матиме прискорення часу?

Серед можливих наслідків, які може спричинити прискорення Землі, експерти називають перш за все збій у низці високоточних наземних систем. Ідеться про:

GPS навігацію;

супутниковий зв’язок;

фондові ринки.

Всі ці системи потребують ідеальної синхронізації до долі мілісекунди. Якщо відбудеться збій це вплине на роботу безпілотникiв, міжнародних платіжних систем та навіть банкоматів.

Але вчені вигадали спосіб уникнути наслідків пришвидшення руху Землі. Вони збираються вилучити з доби цілу секунду. Таке коригування стане справжнім історичним президентом, проте це єдиний спосіб уникнути можливої катастрофи.