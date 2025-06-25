Черные точки на лобовом стекле авто: почему их наличие критически важно?

Если вы когда-нибудь внимательно присматривались к краям лобового стекла своего автомобиля, то могли заметить темные точки или полосу из мелких точек по периметру. Большинство водителей считают их декоративным элементом, однако на самом деле эти точки имеют важное техническое предназначение. Эти точки называются фритты – это слой керамического покрытия, который наносят на стекло еще на заводском этапе производства. Их присутствие критически важно для безопасности пассажиров.

Основные функции фритов

На первый взгляд, фриты кажутся несущественными, однако они выполняют сразу несколько ключевых функций:

Защита клеевого слоя. Под фритами скрывается полиуретановый герметик, которым стекло крепится к кузову. Если этот клей подвергается воздействию ультрафиолета, он постепенно разрушается, что может привести к ослаблению или даже отпадению стекла. Равномерное распределение тепла. Черные точки смягчают перепады температур между окрашенными и прозрачными участками стекла. Это предотвращает трещины и деформации при нагревании на солнце. Улучшенное сцепление стекла с кузовом. Шероховатая керамическая поверхность лучше удерживает герметик, обеспечивая более надежную фиксацию лобового стекла. Уменьшение бликов. Постепенный переход от темной полосы к прозрачной зоне уменьшает оптические искажения и помогает избежать ослепления водителя при ярком солнце.

Несмотря на скромный вид, фритты являются конструктивным элементом лобового стекла. Если эти точки были повреждены или частично стерты во время эксплуатации или замены стекла, это может повлиять на надежность монтажа. Особенно важно проверять их наличие и качество нанесения после замены стекла на СТО.

Когда следует обратиться к специалисту?

Эксперты советуют не пренебрегать техническим осмотром, если вы заметили:

Отслойку или потерю точек по краю стекла. После замены стекла фритты выглядят неполными или нанесены неравномерно. Стекло начало пропускать влагу или ощутимо хуже держится.

Фриты – это далеко не декоративный элемент. Это один из малозаметных, но очень важных элементов безопасности, помогающий сохранять надежность и долговечность лобового стекла.