Чорні крапки на лобовому склі авто: чому їх наявність є критично важливою?

Якщо ви коли-небудь уважно придивлялися до країв лобового скла свого автомобіля, то могли помітити темні крапки або смугу з дрібних точок по периметру. Більшість водіїв вважає їх декоративним елементом, однак насправді ці крапки мають важливе технічне призначення. Ці крапки називаються фріти — це шар керамічного покриття, який наносять на скло ще на заводському етапі виробництва. Їхня присутність критично важлива для безпеки пасажирів.

Основні функції фрітів

На перший погляд, фріти здаються несуттєвими, однак вони виконують одразу кілька ключових функцій:

Захист клейового шару. Під фрітами ховається поліуретановий герметик, яким скло кріпиться до кузова. Якщо цей клей піддається дії ультрафіолету, він поступово руйнується, що може призвести до ослаблення або навіть відпадання скла. Рівномірний розподіл тепла. Чорні крапки пом’якшують перепади температур між пофарбованими та прозорими ділянками скла. Це запобігає тріщинам і деформації при нагріванні на сонці. Покращене зчеплення скла з кузовом. Шорстка керамічна поверхня краще утримує герметик, забезпечуючи більш надійну фіксацію лобового скла. Зменшення відблисків. Поступовий перехід від темної смуги до прозорої зони зменшує оптичні спотворення й допомагає уникнути засліплення водія при яскравому сонці.

Попри скромний вигляд, фріти є конструктивним елементом лобового скла. Якщо під час експлуатації чи заміни скла ці точки були пошкоджені або частково стерті, це може вплинути на надійність монтажу. Особливо важливо перевіряти їх наявність і якість нанесення після заміни скла на СТО.

Коли варто звернутися до спеціаліста?

Експерти радять не нехтувати технічним оглядом, якщо ви помітили:

Відшарування або втрату крапок по краю скла. Після заміни скла фріти виглядають неповними або нанесені нерівномірно. Скло почало пропускати вологу або відчутно гірше тримається.

Фріти — це далеко не декоративний елемент. Це один із малопомітних, але дуже важливих елементів безпеки, який допомагає зберігати надійність і довговічність лобового скла.