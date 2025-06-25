Части украинцев с 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько

С 1 июля часть украинцев перечислят пенсии. На увеличение суммы выплат могут рассчитывать граждане пенсионного возраста, выполнившие условия по стажу и входящие в определенную возрастную группу. Максимальная сумма высоты составит 570 грн.

Как изменится пенсия в зависимости от стажа?

В Пенсионном фонде отмечают, что каждый гражданин в возрасте более 65 лет с полным страховым стажем (35 – мужчины, 30 – женщины) может рассчитывать на определенную минимальную сумму пенсии. С 1 июля эта сумма будет составлять 3758 грн. Так что пенсионерам, получающим, например, 3500 грн, повысят пенсию на 258 грн.

Нормы по минимальной сумме пенсии несколько отличаются в зависимости от возраста пенсионера и его страхового стажа. В частности, с 1 июля они будут следующими:

более 70 лет, полный стаж – 3323 грн;

70-80 лет, полный стаж – 3613 грн;

более 80 лет, 20/25 лет стажа – 3758 грн;

любой возраст, выполнены условия выхода на пенсию – 3038 грн.

Таким образом, с 1 июля пенсионерам, чья пенсия не дотягивает до этих ставок, сумму выплаты увеличат до необходимого минимума.

Как изменится пенсия в зависимости от возраста?

Некоторым украинским пенсионерам, празднующим свой день рождения в июле, тоже со следующего месяца повысят пенсию. В Украине существует такое понятие как возрастная доплата. Ее начинают выплачивать с 70 лет, и с возрастом она увеличивается. В частности:

с 70 до 75 лет – 300 грн;

с 75 до 80 лет – 456 грн;

от 80 лет – 570 грн.

Но есть один нюанс: на возрастную доплату могут рассчитывать только граждане, пенсия которых не превышает 10 340,35 грн. Во всех остальных случаях доплату начинают начислять, как только пенсионеру исполнится необходимое количество лет. Причем, для этого не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд, писать заявление и собирать пакет документов. Все происходит автоматически, без всяких хлопот со стороны самого пенсионера.