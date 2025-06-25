Частині українців з 1 липня підвищать пенсії: кому та на скільки

З 1 липня частині українців перерахують пенсії. На збільшення суми виплат можуть розраховувати громадяни пенсійного віку, що виконали умови за стажем та входять у певну вікову групу. Максимальна сума підвишки становитиме 570 грн.

Як зміниться пенсія в залежності від стажу?

У Пенсійному фонді зазначають, що кожен громадянин у віці понад 65 років із повним страховим стажем (35 – чоловіки, 30 – жінки), може розраховувати на певну мінімальну суму пенсії. З 1 липня ця сума становитиме 3758 грн. Тож пенсіонерам, що отримують, наприклад, 3500 грн, підвищать пенсію на 258 грн.

Норми стосовно мінімальної суми пенсії дещо відрізняються залежно від віку пенсіонера та його страхового стажу. Зокрема з 1 липня вони будуть такими:

понад 70 років, повний стаж – 3323 грн;

70-80 років, повний стаж – 3613 грн;

більше 80 років, 20/25 років стажу – 3758 грн;

будь який вік, виконані умови виходу на пенсію – 3038 грн.

Таким чином з 1 липня пенсіонерам, чия пенсія не дотягує до цих ставок, суму виплати збільшать до необхідного мінімуму.

Як зміниться пенсія в залежності від віку?

Деяким українським пенсіонерам, які святкують свій день народження у липні, теж з наступного місяця підвищать пенсію. В Україні існує таке поняття, як вікова доплата. Її починають виплачувати із 70 років і з віком вона збільшується. Зокрема:

з 70 до 75 років – 300 грн;

з 75 до 80 років – 456 грн;

від 80 років – 570 грн.

Але є один нюанс: на вікову доплату можуть розраховувати лише громадяни, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн. В усіх інших випадках доплату починають нараховувати, як тільки пенсіонеру виповниться необхідна кількість років. Причому для цього не потрібно окремо звертатися до Пенсійного фонду, писати заяву та збирати пакет документів. Все відбувається автоматично, без будь яких клопотів з боку самого пенсіонера.